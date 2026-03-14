Πλοίο με ελληνική σημαία χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα

Πλοίο με ελληνική σημαία, χτυπήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μαύρη Θάλασσα.

Την είδηση για την επίθεση στο πλοίο, έκανε γνωστή ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του Ertnews.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πλοίο δέχθηκε ισχυρό χτύπημα ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ τα 24 μέλη του πληρώματος -ανάμεσά τους 10 Έλληνες- είναι καλά στην υγεία τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει διευκρινιστεί αν η επίθεση προκλήθηκε από μικρό πύραυλο ή από drone.

Οι δηλώσεις Κικίλια για την επίθεση στο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Ο Βασίλης Κικίλιας εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι το πλοίο ήταν ναυλωμένο από την Chevron και άφησε υπόνοιες ότι η επίθεση ίσως σχετίζεται με την απόφαση για μερική διακίνηση ρωσικού φυσικού αερίου για έναν μήνα.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, παρακολουθούμε την κατάσταση», ξεκαθάρισε.

«Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον υπουργό Εξωτερικών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Κικίλιας.

«Εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει το θέμα και το πρόβλημα, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα.

»Οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική«, συμπλήρωσε.