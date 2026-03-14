Καιρός: Ήλιος, με λίγες νεφώσεις και βροχές σήμερα στη χώρα

Ήπιο, με ήλιο, λίγες νεφώσεις και μεμονωμένες βροχές αναμένεται σήμερα το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το Meteo.

Ο καιρός σήμερα, Σάββατο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Meteo, θα έχει γενικά ήπιες συνθήκες, με λίγες βροχές κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε ορισμένα ηπειρωτικά τμήματα τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ, προσφέροντας σχετικά ήσυχες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ήπια για την εποχή, με 0 έως 14 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Μακεδονία, 2 έως 17 βαθμούς στη Μακεδονία και Θράκη, 1 έως 18 βαθμούς στην Ήπειρο, 2 έως 18 στη Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, και 11 έως 17 στην Κρήτη.

Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τους 16-17 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται έως 19 βαθμοί. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες 3-5 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική σύμφωνα με το Meteo, θα υπάρξουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με βόρειους ανέμους έως 5 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μεταβλητοί ασθενείς άνεμοι και θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με λίγες τοπικές βροχές και ελαφριά μεταβολή των ανέμων, καθιστώντας την ημέρα κατάλληλη για δραστηριότητες σε πολλές περιοχές της χώρας.



