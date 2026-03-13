Θεσσαλονίκη: Ένοχη η 33χρονη που κατηγορείται ότι κούρεψε την ανήλικη κόρη της - Η ποινή της

Για επιμέρους πράξεις του ίδιου κατηγορητηρίου καταδικάστηκε και ο 19χρονος αδελφός της 16χρονης

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 22 μηνών επιβλήθηκε στην 33χρονη που κατηγορείται ότι κούρεψε και χτύπησε τη 16χρονη κόρη της, πάνω σε καβγά, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, κατ’ εξακολούθηση, ενώ η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

Τι υποστήριξε η κατηγορούμενη για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Για επιμέρους πράξεις του ίδιου κατηγορητηρίου καταδικάστηκε και ο 19χρονος αδελφός της ανήλικης, στον οποίο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη κι αυτή προς 10 ευρώ την ημέρα.

«Φεύγει και εξαφανίζεται συνεχώς» απολογήθηκε η 33χρονη, επισημαίνοντας ότι έψαχνε επί ώρες την κόρη της και τελικά πληροφορήθηκε ότι ήταν στον φίλο της. «Πήγα στην αστυνομία να την ψάξω, την βρήκα τελικά τα ξημερώματα. Όταν μπήκε στο σπίτι, τη χτύπησα πάνω στην ταραχή μου» προσέθεσε η ίδια.

Μετά την καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές, η 16χρονη μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ, όπου εξετάστηκε ιατροδικαστικά και τέθηκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

Ελλάδα / Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Την παρέπεμψαν σε ψυχιατρική εξέταση με σκοπό να την απολύσουν»

Ο θείος της 57χρονης Σοφίας Χρηστίδου έκανε λόγο για σοβαρές παραλείψεις από την πλευρά των Διευθύνσεων του σχολείου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
THE LIFO TEAM
ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ελλάδα / ΟΣΕ: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού - Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια

Το τελευταίο διάστημα παρατηρήθηκαν σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού
THE LIFO TEAM
 
 