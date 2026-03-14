Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός ή νεκρός» υποστηρίζουν Ιρανοί αξιωματούχοι

Ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καλεί σε ενότητα, αλλά κανείς στη χώρα του δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πού βρίσκεται και αν είναι ζωντανός.

Τέσσερις ημέρες μετά την επιλογή του ως ανώτατος ηγέτη του Ιράν και σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη ενός πολέμου που κόστισε τη ζωή στην άμεση οικογένειά του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξέδωσε την πρώτη του δήλωση.

Δεν ήταν ομιλία, δεν ήταν βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Ήταν ένα γραπτό μήνυμα, που διαβάστηκε δυνατά από έναν παρουσιαστή ειδήσεων κρατικού τηλεοπτικού καναλιού.

Στο μήνυμά του, προειδοποιούσε μεταξύ άλλων τις ΗΠΑ να κλείσουν αμέσως τις βάσεις τους στον Κόλπο, ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά και διαμήνυσε πως θα υπάρξει εκδίκηση για κάθε Ιρανό που σκοτώθηκε.

Ωστόσο, δεν αποκαλύφθηκε τίποτα για την κατάσταση του άνδρα που ηγείται του πολέμου και κατέχει απόλυτη εξουσία σχεδόν σε 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ιράν που μίλησαν στην Telegraph υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι στρατιωτικοί διοικητές που διεξάγουν τον πόλεμο, δεν έχουν λάβει καμία εντολή από τον νέο ανώτατο ηγέτη.

«Κανείς δεν ξέρει τίποτα» για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Κανείς δεν ξέρει τίποτα για τον Μοτζτάμπα, αν είναι ζωντανός ή νεκρός ή πόσο σοβαρά τραυματισμένος είναι», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Μας λένε απλώς ότι είναι τραυματισμένος. Δεν έχει έλεγχο στον πόλεμο επειδή δεν είναι εδώ. Η πλειονότητα των διοικητών, ή πιο σωστά όλοι οι διοικητές, δεν έχουν νέα γι’ αυτόν», συνέχισε.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στις ίδιες αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις που σκοτώθηκε ο πατέρας του, μαζί με τη σύζυγό του, το παιδί του, η αδελφή και ο γαμπρός του στις 28 Φεβρουαρίου.

Υπήρξαν επίσης επίμονες φήμες ότι σκοτώθηκε ή έμεινε σε κώμα από την επίθεση, φήμες που η γραπτή δήλωση δεν κατάφερε να περιορίσει.

Ακόμη και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν «τιμή» να σκοτωθεί η ηγεσία του Ιράν, δεν είναι σίγουρος για την κατάστασή του. «Νομίζω ότι πιθανώς είναι ζωντανός. Νομίζω ότι έχει τραυματιστεί, αλλά πιθανώς είναι ζωντανός με κάποιον τρόπο», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, που βασίζεται στον ηγέτη της, προσπαθεί να επανασυγκροτήσει τη δομή της χωρίς το κεντρικό της πρόσωπο. Η αλυσίδα διοίκησης παραμένει, αλλά ο κορυφαίος κρίκος της λείπει προς το παρόν.

Με πληροφορίες από Telegraph