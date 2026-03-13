Μετρό Αθήνας: Βίντεο από επικίνδυνο challenge νεαρών - Στηρίχθηκαν έξω από το βαγόνι

Μια παρέα νεαρών προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο εγχείρημα στο μετρό της Αθήνας, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Οι νεαροί «κρεμάστηκαν» από το εξωτερικό μέρος του βαγονιού ενώ ο συρμός βρισκόταν εν κινήσει. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη πέντε ατόμων από τις αρχές.

Εικόνες από το συμβάν παρουσίασε το Star, όπου φαίνονται δύο νεαροί να πηδούν έξω από τον συρμό με σκοπό να κρατηθούν για τέσσερις στάσεις, από τους Αμπελόκηπους έως το Σύνταγμα, διατρέχοντας σοβαρό κίνδυνο είτε από πιθανή πτώση είτε ακόμη και από ηλεκτροπληξία.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και το ρεπορτάζ του σταθμού, στόχος τους ήταν να καταγράψουν την επικίνδυνη αυτή πράξη και να ανεβάσουν το βίντεο στο TikTok, καθώς πρόκειται για ένα «challenge» που έχει γίνει ιδιαίτερα διαδεδομένο στο διαδίκτυο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, οι νεαροί εντοπίστηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του μετρό και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσά τους ήταν άτομα από την Ελβετία, την Ιταλία και την Ολλανδία, τα οποία είχαν μαζί τους φορητή κάμερα, πιθανότατα για να καταγράψουν το επικίνδυνο challenge.

