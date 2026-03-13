ΕΦΕΤ: Προληπτική ανάκληση συσκευής παρασκευής γάλακτος

Ο λόγος της προληπτικής ανάκλησης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση

The LiFO team
ΕΦΕΤ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ΕΦΕΤ, προχώρησε στην προληπτική ανάκληση συσκευής παρασκευής γάλακτος.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, έλαβε από την εταιρεία «BRETON» ενημέρωση για την προληπτική ανάκληση της συσκευής παρασκευής γάλακτος με την ονομασία, MILKEO PLUS.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση, ο λόγος της προληπτικής ανάκλησης αφορά μη συμμόρφωση στο λογισμικό της συσκευής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ρύθμιση της ποσότητας σκόνης γάλακτος που διανέμεται.

Το προϊόν διατίθεται κυρίως μέσω των καταστημάτων Lapin House.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα serial numbers των συσκευών που αφορά η ανάκληση, καθώς και για τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.lapinkids.com/el/anaklisi-enimerosi-asfaleias-proionton.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συσκευή MILKEO PLUS καλούνται να ελέγξουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, εάν το προϊόν τους εμπίπτει στην ανάκληση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 