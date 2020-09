Τον γύρο το διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο από τη μεγάλη φωτιά στην Ανάβυσσο, όπου κάηκαν σπίτια και εκκενώθηκαν οικισμοί.

Ο φωτορεπόρτερ Άρης Μεσσίνης απαθανάτισε για λογαριασμό του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μια γυναίκα από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σαρωνικού που κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να συνδράμει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τις φωτογραφίες αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Facebook και ο φωτογράφος Δημήτρης Μεσσίνης. Τα στιγμυότυπα έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες, καθώς αποτυπώνεται η υπερπροσπάθεια όσων συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το notia.gr, πρόκειται για την Κατερίνα Ιωαννίδου από τον Πειραιά, η οποία εργάζεται ως υπάλληλος της Πολιτικής Προστασίας Σαρωνικού.

«Ο εθελοντισμός αποτελεί μεγάλο κομμάτι της ζωής της, καθώς συμμετέχει σε πολλές ομάδες και έχει έντονη φιλοζωική δράση» αναφέρεται.

#Greece. Wild fire in Anavyssos, south of #Athens on September 9, 2020. pic.twitter.com/oPxn0uydJW