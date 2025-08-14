Φωτιά τώρα στη Ζαχάρω Ηλείας: Καίγεται αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή Ξηροχώρι του Δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία, για να θέσουν υπό έλεγχο φωτιά που καίει τώρα αγροτοδασική έκταση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

Το έργο τους ενισχύουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.