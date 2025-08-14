ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στη Ζαχάρω Ηλείας: Καίγεται αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι

Ρίψεις πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη της Πυροσβεστικής

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στη Ζαχάρω Ηλείας: Καίγεται αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Facebook Twitter
Φωτογραφία: ilialive.gr
0

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή Ξηροχώρι του Δήμου Ζαχάρως, στην Ηλεία, για να θέσουν υπό έλεγχο φωτιά που καίει τώρα αγροτοδασική έκταση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού.

Το έργο τους ενισχύουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιές: Μάχη για να μη περάσουν στην Πάτρα οι φλόγες - Νύχτα τρόμου σε Χίο, Ζάκυνθο

Ελλάδα / Φωτιές: Μάχη για να μη περάσουν στην Πάτρα οι φλόγες - Νύχτα τρόμου σε Χίο, Ζάκυνθο

Για δεύτερη μέρα μαίνονται οι πυρκαγιές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας - Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να μην φτάσει η φωτιά στην Πάτρα - Στη Χίο οι φλόγες έχουν μπει μέσα στο χωριό Κηπουριές
LIFO NEWSROOM
 
 