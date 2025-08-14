Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τραμ και Προαστιακός

Με αλλαγές και μειωμένη συχνότητα δρομολογίων θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Παρασκευή 15 Αυγούστου, λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου, ενώ σε ισχύ βρίσκεται ήδη από τις 11 Αυγούστου το θερινό πρόγραμμα.

Μετρό – ΗΣΑΠ

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Έως και 17 Αυγούστου, δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά, συμπεριλαμβανομένης της 15ης Αυγούστου. Στα διαστήματα 05:00 – 05:30 και 23:30 – 01:00, ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 2: Από 11 έως 15 Αυγούστου, δρομολόγια ανά 9,5 – 11 λεπτά (07:00 – 22:00) και ανά 12,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Από 15 έως 17 Αυγούστου, ανά 15 λεπτά. Τα μεταμεσονύχτια δρομολόγια Παρασκευής και Σαββάτου, ανά 15 λεπτά.

Γραμμή 3: Από 11 έως 14 Αυγούστου, ανά 8,5 – 10 λεπτά (έως 22:00) και ανά 11,5 λεπτά μετά τις 22:00. Από 15 έως 17 Αυγούστου, ανά 10 λεπτά (08:00 – 22:00) και ανά 11,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες. Τα μεταμεσονύχτια δρομολόγια Παρασκευής και Σαββάτου, ανά 15 λεπτά. Δρομολόγια από/προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Εφαρμόζεται το θερινό πρόγραμμα έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 15 Αυγούστου θα ισχύσει το πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών. Πληροφορίες διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής OASA Telematics και στην ιστοσελίδα telematics.oasa.gr.

Τραμ

Από 11 έως 17 Αυγούστου, δρομολόγια ανά 15 λεπτά. Τα μεταμεσονύχτια δρομολόγια Παρασκευής και Σαββάτου, ανά 25 λεπτά.

Προαστιακός

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής τροποποιήσεις για τις 15 Αυγούστου.

