Προειδοποίηση για χρήση drones σε περιοχές πυρκαγιάς χωρίς άδεια

Με αφορμή την αυξημένη επικινδυνότητα της θερινής περιόδου, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) εξέδωσε νέο Ενημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας Πτήσεων για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones), προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση τους κοντά σε ενεργές πυρκαγιές.

Η ΑΠΑ υπενθυμίζει ότι οι πτήσεις σε ζώνες αεροπυρόσβεσης απαγορεύονται χωρίς ειδική άδεια και συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, καθώς η παρουσία μη εξουσιοδοτημένων drones μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμες επιχειρήσεις και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με την Αρχή, το νέο δελτίο, το οποίο έχει αποσταλεί σε περισσότερους από 12.000 χειριστές και εκμεταλλευόμενους drones στην Ελλάδα, περιλαμβάνει οδηγίες για την ασφαλή και νόμιμη χρήση, καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται για τους παραβάτες.

Αναλυτικά το ενημερωτικό δελτίο από την ΑΠΑ

Η επιχειρησιακή εκμετάλλευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) σε εναέριες ζώνες με ενεργές δασικές πυρκαγιές συνιστά δραστηριότητα υψηλού ρίσκου για την ασφάλεια πτήσεων και την επιχειρησιακή συνέχεια. Κατά την αντιπυρική περίοδο, η ταυτόχρονη παρουσία ΣμηΕΑ και επανδρωμένων εναέριων μέσων πυρόσβεσης αυξάνει την πιθανότητα εναέριας σύγκρουσης λόγω:

λειτουργίας στο ίδιο υψομετρικό εύρος·

απουσίας συμβατών συστημάτων ανίχνευσης-αποφυγής· και • αυξημένου επιχειρησιακού φόρτου των πληρωμάτων πυρόσβεσης.

Το παρόν δελτίο εκδίδεται προς κατοχύρωση συντονισμένης, ασφαλούς και νομικώς σύννομης δραστηριότητας ΣμηΕΑ σε περιοχές αεροπυρόσβεσης. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί θεσπίζονται κατόπιν αποφάσεως του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων & Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), το οποίο αποστέλλει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση και δημοσίευση της σχετικής NOTAM.

Νομοθετικό & Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/947 ΕΕ) 2019/947 για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών - AMC/GM σε UAS.OPEN.060 και UAS.SPEC.050 (ED Decision 2019/021/R).

ICAO Annex 11 – Air Traffic Services.

EASA Safety Information Bulletins & FAA Wildfire UAS Toolkit

Υ.Α. 29190 οικ. Φ.109.1/2020 (ΦΕΚ 3005/Β' 20.7.2020), Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), ρύθμιση θεμάτων διάρθρωσης, στελέχωσης και λοιπές διατάξεις.

Πεδίο Εφαρμογής

Tο παρών εφαρμόζεται σε κάθε πτήση ΣμηΕΑ εντός ελληνικής επικράτειας στις κατηγορίες Ανοικτή και Ειδική, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων κρατικών ΣμηΕΑ ή εκείνων που διεξάγονται επ’ ωφελεία του Πυροσβεστικού Σώματος, όταν:

υφίστανται ενεργές εναέριες επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης· ή

ισχύουν γεωγραφικές ζώνες περιορισμού/απαγόρευσης δημοσιευμένες με NOTAM.

Κύριοι κίνδυνοι:

εναέρια σύγκρουση με επανδρωμένα πυροσβεστικά μέσα·

παρεμπόδιση κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων·

καθήλωση στόλου αεροπυρόσβεσης·

διακινδύνευση ανθρώπινων ζωών και δημόσιας ασφάλειας.

Υποχρεώσεις Χειριστή ΣμηΕΑ σε Περιοχές Πυρκαγιάς:

Απαγόρευση πτήσης εντός γεωγραφικής ζώνης ΣμηΕΑ που αφορά σε περιορισμό ή απαγόρευση πτήσεων, όπως καθορίζεται με NOTAM κατόπιν αποφάσεως του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. και εκδίδεται από την ΥΠΑ.

Άμεση διακοπή πτήσης και προσγείωση σε περίπτωση διαπίστωσης εναέριας πυροσβεστικής δραστηριότητας ή λήψης μηνύματος από τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης – 112, περί εξέλιξης πυρκαγιάς στην περιοχή δραστηριότητας.

Προτεραιότητα επανδρωμένων μέσων – Άμεση παροχή προτεραιότητας στα επανδρωμένα αεροσκάφη.

Άμεση ενεργοποίηση διαδικασίας ασφαλούς προσγείωσης του ΣμηΕΑ σε περίπτωση οπτικής ή ηλεκτρονικής ένδειξης κινδύνου.

Κυρώσεις

Παράβαση των ως άνω γεωγραφικών περιορισμών επιφέρει:

διοικητικό πρόστιμο κατά το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο·

ποινική δίωξη για παρεμπόδιση διατεταγμένης δημόσιας υπηρεσίας· • αναστολή ή ανάκληση επιχειρησιακής δήλωσης / πιστοποιητικού χειριστή·

κατάσχεση και δήμευση ΣμηΕΑ.

Επικοινωνία

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – Τμήμα Γενικής Αεροπορίας ΣμηΕΑ & Αστικής Εναέριας Κινητικότητας Email: [email protected]

Τηλ.: +30 210 3541310

Έναρξη Ισχύος

Το παρόν δελτίο τίθεται σε ισχύ από δημοσίευσης του στην ιστοχώρο της Α.Π.Α. (https://hcaa.gov.gr/el)και παραμένει ενεργό μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς του από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.