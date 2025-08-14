ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής για χρηματισμό στη Βόρεια Ελλάδα

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος

Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου 2025 από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, κατηγορούμενος για υπόθεση χρηματισμού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη έγινε αμέσως μετά την παραλαβή προσημειωμένου ποσού 4.000 ευρώ και ενός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είχε απαιτήσει από ιδιώτη, προκειμένου —στο πλαίσιο των καθηκόντων του— να μειώσει πρόστιμο που του είχε επιβληθεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής και παράβαση καθήκοντος. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας υπενθυμίζει ότι αποστολή της είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς τόσο στα Σώματα Ασφαλείας όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

