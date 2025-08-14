Φωτιές: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα εξαιτίας των πυρκαγιών

Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Χίο, με τον ΔΕΔΔΗΕ να βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για την αποκατάσταση των βλαβών.

Στη Χίο, οι καταστροφές είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες, καθώς έχουν καεί πάνω από 150 στύλοι. Οι τεχνικοί εκτιμούν ότι η πλήρης αποκατάσταση μπορεί να χρειαστεί αρκετές ημέρες, ακόμη και περισσότερο από μία εβδομάδα. Χωρίς ρεύμα παραμένουν οι περιοχές: Βολισσός, Ποτάμια, Πισπιλούντα, Χάλανδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Γρηγορός, Κουρούνια, Νεννητούρια, Άγιο Γάλα, Πειραμά, Παρπαριά, Τρύπες, Μελανιός, Φυτά, Κηπουργιές, Σπαρτούντα, Μάναγρος, Λιμνιά και Αγία Μαρκέλλα. Χωρίς ηλεκτροδότηση είναι και τα Ψαρά, καθώς τροφοδοτούνται από τη Χίο· έχει ξεκινήσει η μεταφορά γεννήτριας για προσωρινή κάλυψη των αναγκών τους.

Στην Αχαΐα, εκτός δικτύου παραμένουν οι περιοχές Συχενά, Μαγούλα, Πλατάνι, Πανεπιστημιούπολη, Κάτω και Άνω Καστρίτσι, Βούντενη, Μπάλα, Χάραδρος, Βερναρδαίικα, Άγιος Βασίλειος, Ανθούπολη, Αμπελόκηποι, καθώς και τμήματα του Αγίου Στεφάνου, του Βασιλικού Ισώματος, του Θεριανού και του Αχαϊκού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με εργολάβους, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές.

Στην Πρέβεζα, λόγω της φωτιάς στο Γυμνότοπο, χωρίς ρεύμα έχουν μείνει οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμιλος, Κερασώνας, Παναγιά, Τσαγκαρόπουλο, Κλεισούρα, Κουκλέτσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, καθώς και τμήματα του Ριζοβουνίου. Στην περιοχή εργάζονται 22 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.



