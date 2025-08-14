Συνελήφθη δραπέτης των φυλακών Λάρισας που αναζητούσαν επί τρία χρόνια

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε στην Αθήνα ένας 41χρονος δραπέτης που αναζητούνταν από το 2022, όταν είχε αποδράσει από το νοσοκομείο Λάρισας όπου νοσηλευόταν.

Ο άνδρας εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 11 μηνών για σύσταση συμμορίας, ληστείες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση. Σε βάρος του εκκρεμούσε και βούλευμα για απόπειρα κλοπής, ώστε να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, ενώ ο 41χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

