Χανιά: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ

Η Τροχαία ΒΟΑΚ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος

Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 6:30 το πρωί της Πέμπτης στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), κοντά στον Ταυρωνίτη Χανίων, με θύμα έναν 27χρονο οδηγό.

Σύμφωνα με το parakritika.gr, ο νεαρός, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε στηθαίο στο δεξί άκρο του δρόμου. Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, εκτιμάται ότι εκτινάχθηκε από το όχημα και σύρθηκε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 27χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Τροχαία ΒΟΑΚ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
 

