Φωτιά στην Πάτρα: Επιστρέφουν οι ασθενείς στο Καραμανδάνειο

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχεται από το απόγευμα της Πέμπτης το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία επιστροφής των ασθενών που είχαν μεταφερθεί προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων ασφαλείας, προκειμένου να προστατευτούν οι νοσηλευόμενοι και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό από τις πιθανές συνέπειες του πυκνού καπνού.

Σύμφωνα με την διοίκηση, η μεταφορά των παιδιών πίσω στο Καραμανδάνειο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ το νοσοκομείο θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα εφημεριών του.

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αχαΐα έχει αφήσει πίσω της εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, αγροτικές καλλιέργειες και περιουσίες, ενώ οι καπνοί εξακολουθούν να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων παραμένουν 2 έως 3 φορές πάνω από τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με αποτέλεσμα οι αρχές να συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν μάσκες σε εξωτερικούς χώρους.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις πλήρους κατάσβεσης, ενώ σε ορισμένα σημεία καταγράφονται αναζωπυρώσεις λόγω των ανέμων.

