Like a Virgin... again and again! Η Madonna και η Julia Garner κάνουν lip sync στη Βενετία

Η Madonna ανέβασε νέο βίντεο με την Julia Garner στη Βενετία, όπου οι δυο τους κάνουν lip sync το Like a Virgin, λίγες μέρες αφότου επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της στη δεύτερη σεζόν του The Studio

Η Madonna ανέβασε νέο βίντεο στο Instagram με την Julia Garner, γράφοντας “Like A Virgin……again and again. 🇮🇹” και ξαναφέρνοντας τη Βενετία στο πιο εμβληματικό κεφάλαιο της ποπ μυθολογίας της. Το post έρχεται ενώ έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι βρίσκεται εκεί για τη δεύτερη σεζόν του The Studio.

Στο βίντεο, η Madonna και η Garner κάνουν lip sync στο Like a Virgin, ξαναπατώντας ανοιχτά πάνω σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της καριέρας της. Και μόνο η λεζάντα ήταν αρκετή για να πάρουν αμέσως φωτιά τα σχόλια.

Το timing μόνο τυχαίο δεν δείχνει. Το Entertainment Weekly έχει ήδη γράψει ότι η Madonna συμμετέχει στη δεύτερη σεζόν του The Studio, στην πρώτη της εμφάνιση ως ηθοποιός εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια, ενώ τη συνδέει και με γυρίσματα που έγιναν αυτές τις μέρες στη Βενετία.

Η παρουσία της Julia Garner κάνει το post ακόμη πιο ενδιαφέρον. Η ηθοποιός είναι το όνομα που έχει συνδεθεί περισσότερο με το βιογραφικό πρότζεκτ της Madonna, το οποίο ξεκίνησε ως ταινία και αργότερα πέρασε σε τηλεοπτική ανάπτυξη.


Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νέα επίσημη ανακοίνωση πίσω από το βίντεο. Αλλά Madonna, Julia Garner, Βενετία και Like a Virgin στο ίδιο post  δεν περνάνε ακριβώς απαρατήρητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Από απατεώνισσα σε βασίλισσα της ποπ: Η Τζούλια Γκάρνερ δεν σταματά πουθενά

Lifo Picks / Από απατεώνισσα, βασίλισσα της ποπ: Η Τζούλια Γκάρνερ δεν σταματά πουθενά

Από την Άννα Ντέλβι, που μάγεψε και εξόργισε τη Νέα Υόρκη, μέχρι τη Μαντόνα που σημάδεψε την παγκόσμια ποπ κουλτούρα, η Τζούλια Γκάρνερ ξέρει να μεταμορφώνεται σε εμβληματικές φιγούρες και να τις κάνει δικές της.
Η Αντιγόνη δεν γερνάει ποτέ γιατί ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να της μοιάζει

Πολιτισμός / Η Αντιγόνη δεν γερνάει ποτέ γιατί ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να της μοιάζει

Με αφορμή τέσσερις νέες σκηνικές εκδοχές της μόνο στη Νέα Υόρκη μέσα στο 2026, η Αντιγόνη επιστρέφει ξανά στο τώρα ως το έργο που ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο τι συμβαίνει όταν η εξουσία χάνει το όριό της και ο κόσμος βγαίνει από τη θέση του.
