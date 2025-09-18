ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Μαντόνα ανακοίνωσε το νέο dance άλμπουμ της

Το νέο άλμπουμ, που ακόμα δεν έχει τίτλο, θα είναι το πρώτο της Βασίλισσας της Pop, μετά από επτά χρόνια

LifO Newsroom
Η Μαντόνα ανακοίνωσε το νέο dance άλμπουμ της
Φωτογραφία: Facebook
Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει ένα ολοκαίνουργιο dance άλμπουμ το 2026 και υπέγραψε ξανά με την Warner Records, σχεδόν δύο δεκαετίες αφότου είχε αποχωρήσει από τη δισκογραφική εταιρεία.

Η συμφωνία σηματοδοτεί μια «επιστροφή στο σπίτι» για τη Μαντόνα, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της προς τη δόξα της ποπ το 1982 στη θυγατρική Sire Records της Warner, όπου παρέμεινε για τα πρώτα 25 χρόνια της καριέρας της.

«Από το να είμαι μια καλλιτέχνις που πάλευε να επιβιώσει στη Νέα Υόρκη, μέχρι να υπογράψω ένα συμβόλαιο για την κυκλοφορία μόλις τριών singles, μου φαινόταν τότε ότι η ζωή μου δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια – και πράγματι έτσι ακριβώς έγινε»», είπε η Μαντόνα σε δήλωσή της.

«Από την αρχή, η Warner Records στάθηκε πραγματικός συνεργάτης στο πλευρό μου. Είμαι χαρούμενη που ξαναενώνομαι μαζί τους και ανυπομονώ για το μέλλον, να φτιάξουμε μουσική, να κάνουμε το απροσδόκητο, ίσως και να προκαλέσουμε μερικές απαραίτητες συζητήσεις».

Το νέο dance άλμπουμ, που ακόμα δεν έχει τίτλο, θα είναι το πρώτο της μετά από επτά χρόνια. Η Μαντόνα θα συνεργαστεί ξανά με τον DJ Στιούαρτ Πράις, ο οποίος είχε παράγει το πολυβραβευμένο άλμπουμ της «Confessions on a Dance Floor» το 2005.

Οι Τομ Κόρσον και Άαρον Μπεϊ-Σακ, συνεπικεφαλής της Warner Records, πρόσθεσαν: «Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε ξανά τη Μαντόνα στο σπίτι της, τη Warner Records. Η Μαντόνα δεν είναι απλώς μια καλλιτέχνις – είναι το πρότυπο, η ανατροπή, η απόλυτη πολιτιστική δύναμη. Για δεκαετίες, όχι μόνο όρισε τον ήχο της παγκόσμιας ποπ μουσικής αλλά και αναδιαμόρφωσε τον ίδιο τον πολιτισμό με το όραμα, την καινοτομία και την ατρόμητη επιδεξιότητά της. Αυτή η συμφωνία αντιπροσωπεύει μια ιστορική στιγμή, έναν πλήρη κύκλο που την φέρνει πίσω στη δισκογραφική όπου όλα ξεκίνησαν και επιβεβαιώνει την ασύγκριτη επιρροή της, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα συναρπαστική εποχή δημιουργίας και επιρροής».

Πολιτισμός

