Τέιλορ Σουίφτ: Η pop star επιστρέφει στους κινηματογράφους και αποκτά δικό της ραδιοφωνικό σταθμό

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, «The Life of a Showgirl», η οποία θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή η pop star ανακοίνωσε ένα τεράστιο πάρτι κυκλοφορίας για το 12ο άλμπουμ της.

Συγκεκριμένα, θα φέρει το άλμπουμ στη μεγάλη οθόνη με ένα 89λεπτο event, με τίτλο Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, που θα προβάλλεται από την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου έως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό ακολουθεί την επιτυχία της ταινίας «Eras Tour», η οποία έσπασε ρεκόρ στους κινηματογράφους.

Το «πάρτι» θα περιλαμβάνει την πρεμιέρα του πρώτου μουσικού βίντεο του άλμπουμ για το τραγούδι ‘The Fate of Ophelia’, behind-the-scenes υλικό από τα γυρίσματα, lyric videos για άλλα τραγούδια του άλμπουμ και «προσωπικές σκέψεις που δεν έχουν ξαναδεί οι θαυμαστές.

Οι Ευρωπαίοι θαυμαστές θα μπορέσουν επίσης να παρακολουθήσουν το πάρτι κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ, καθώς η προβολή δεν θα περιορίζεται μόνο στις ΗΠΑ. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Δανία θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο κινηματογραφικό event – με τα εισιτήρια να κυκλοφορούν αύριο.

Η Τέιλορ Σουίφτ μοιράστηκε τα νέα στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «ο χορός είναι προαιρετικός, αλλά συνιστάται έντονα».

Επιπλέον ανακοινώθηκε και η κυριαρχία της «στον αέρα», καθώς οι θαυμαστές της στις ΗΠΑ θα μπορούν να ακούνε τη μουσική της 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα σε δικό της ραδιοφωνικό σταθμό. Τις επόμενες εβδομάδες, η SiriusXM θα παρέχει το ‘Taylor’s Channel 13’, που θα παίζει συνεχώς τραγούδια της.

Ο πρόεδρος και επικεφαλής περιεχομένου της SiriusXM, Scott Greenstein, δήλωσε: «Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει όχι μόνο να κυριαρχεί στον μουσικό κόσμο, αλλά και σε κάθε πτυχή της ποπ κουλτούρας. Τα τραγούδια της που κατακτούν τα charts και έχουν κερδίσει βραβεία αγγίζουν κάθε γενιά ακροατών, και είμαστε ενθουσιασμένοι που δίνουμε στους συνδρομητές μας έναν χώρο για να γιορτάσουν τη λατρεία τους για αυτήν και το νέο άλμπουμ με την εκκίνηση του Taylor’s Channel 13».

Το Taylor’s Channel 13 είναι διαθέσιμο για ακρόαση μέσω της εφαρμογής SiriusXM.

