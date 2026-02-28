Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν - Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ προχώρησε σε προληπτικό στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Το πρακτορείο Fars, μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για πλήγματα από πυραύλους στην ιρανική πρωτεύουσα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το εύρος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.

This photo, showing thick smoke plumes, was taken from Hasan Abad Square (میدان حسن‌آباد), looking northwest. Reference photo attached (https://t.co/VP7mLp1ZfC). @GeoConfirmed: 35.686144, 51.410156. pic.twitter.com/l4H1ueIn3Y — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

Λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε «προληπτική επίθεση» κατά του Ιράν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Israel Katz, δήλωσε ότι η επιχείρηση κρίθηκε αναγκαία, ενώ ταυτόχρονα κήρυξε «ειδική και διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC