Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν - Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Η ανακοίνωση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας - Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Φωτ. από καπνούς μετά τις επιθέσεις στην Τεχεράνη / Χ
Το Ισραήλ προχώρησε σε προληπτικό στρατιωτικό χτύπημα κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

Τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνη, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Το πρακτορείο Fars, μετέδωσε ότι υπάρχουν αναφορές για πλήγματα από πυραύλους στην ιρανική πρωτεύουσα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το εύρος των ζημιών ή αν υπάρχουν θύματα.

Λίγο νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως προχώρησε σε «προληπτική επίθεση» κατά του Ιράν.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Israel Katz, δήλωσε ότι η επιχείρηση κρίθηκε αναγκαία, ενώ ταυτόχρονα κήρυξε «ειδική και διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης» σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC

