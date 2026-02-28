Απεργία για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη: Πώς κινητοποιείται η πόλη στην επέτειο

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, και στη Θεσσαλονίκη, για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη.

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι.

Απεργία για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη: Κλειστοί δρόμοι στην πόλη

Κυκλοφοριακά μέτρα είναι σε ισχύ σήμερα από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο συμπλήρωσης τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ειδικότερα από τις 10 το πρωί, σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, δεν επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ υπάρχουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν παρεμβάσεις, διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Εθν. Αμύνης, Γ’ Σεπτεμβρίου, Τσιμισκή, Αγγελάκη, Καρ.Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Αρμενοπούλου, Γρ.Λαμπράκη, Κ.Καραμανλή, Μοναστηρίου, Αγίων Πάντων, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης, από τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν.Αμύνης.

Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Εθν.Αμύνης και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Στεφ. Δραγούμη.

Γ.Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π.Βυζουκίδου.

Γ΄Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

Βασ.Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ.Ντήλ.

Κ.Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

Μοναστηρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Μιχ.Καλού.

Μιχ.Καλού, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ.Μαργαροπούλου.

Δημ.Μαργαροπούλου, στο τμήμα της από την οδό Αγίων Πάντων μέχρι την οδό Κοντζέ.

Αγίων Πάντων, στο τμήμα της από την οδό Μοναστηρίου μέχρι την οδό Δημ.Μαργαροπούλου.

Υπαίθριους χώρους στάθμευσης εντός εγκαταστάσεων Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Σε καίρια σημεία υπάρχουν τροχονόμοι που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

Απεργία για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη: Κλειστοί σταθμοί μετρό

Επιπλέον, την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας έξι σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στις 10 π.μ. ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του μέσου THEMA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10.00 π.μ., αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Επίσης, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Απεργία για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη: Στάση εργασίας στον ΟΑΣΘ

Υπενθυμίζεται ότι σε στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας τους και από τις 21:00 μέχρι τη λήξη της βάρδιας τους προχωρούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ, με αφορμή την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.

Με αυτή την κινητοποίηση, συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία που κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.) για την ίδια ημέρα.

Όπως σημειώνει το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ σε ανακοίνωσή του, την ημέρα της στάσης εργασίας, τα ειδικά λεωφορεία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του Αεροδρομίου (Ν1) εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ διεκδικούν ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς και καλούν την κοινωνία να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα για καλύτερες και ασφαλέστερες μετακινήσεις.

Επιπλέον, καλούν το κοινό να παραστεί στη συγκέντρωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/2 στις 12:00, στο Άγαλμα του Βενιζέλου.

«Η 28η Φεβρουαρίου», όπως τονίζει το συνδικάτο, «δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης, αλλά και διεκδίκησης για την απόδοση δικαιοσύνης και την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών μετακίνησης για όλους».

Απεργία για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη: Ακυρώνονται οι παραστάσεις του Σαββάτου στο ΚΘΒΕ

Επίσης, ακυρώνονται σήμερα οι προγραμματισμένες προγραμματισμένες παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καθώς και το Σωματείο Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού ΚΘΒΕ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει κηρυχθεί για τις 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Με στόχο την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν με τα ταμεία στο τηλέφωνο 2315200200.

Σημειώνεται ότι, μετά την ακύρωση του Σαββάτου, η τελευταία ημέρα των παραστάσεων του «Αυτή η Νύχτα μένει», σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, ήταν η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.