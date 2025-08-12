Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το 12ο στούντιο άλμπουμ της

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», έπειτα από ένα έντονο 24ωρο εικασιών από τους θαυμαστές της.

Οι φήμες ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, όταν η ομάδα μάρκετινγκ της τραγουδίστριας δημοσίευσε ένα καρουζέλ με 12 φωτογραφίες.

Λίγες ώρες αργότερα ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, επιβεβαίωσε ότι θα ήταν καλεσμένη στο podcast του New Heights και η επίσημη ιστοσελίδα της Σουίφτ ξεκίνησε μια αντίστροφη μέτρηση για τις 00:12 πμ.

Το ενδέκατο άλμπουμ της ποπ σταρ, «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησε πέρυσι, έσπασε το ρεκόρ του Spotify για το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα.

Ο τίτλος του νέου άλμπουμ ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα απόσπασμα από το podcast του Κέλσι και ταυτόχρονα έγινε διαθέσιμο για προπαραγγελία στην επίσημη ιστοσελίδα της Σουίφτ.

Οι θαυμαστές που έκαναν προπαραγγελία έλαβαν ένα μήνυμα που έλεγε ότι θα αποσταλεί πριν από τις 13 Οκτωβρίου, αλλά ότι «αυτή δεν είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας».

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Τον Μάιο, ανακοινώθηκε ότι αγόρασε ξανά τα δικαιώματα των πρώτων έξι άλμπουμ της, τερματίζοντας μια μακρόχρονη και πολυδιαφημισμένη διαμάχη σχετικά με την ιδιοκτησία της μουσικής της.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την περιοδεία Eras τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από 149 συναυλίες σε 53 πόλεις.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τραγούδησε για σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ βραδιών στο Στάδιο Γουέμπλεϊ. Η περιοδεία εκτιμάται ότι απέφερε περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες στην οικονομία της χώρας και αποτέλεσε τον καταλύτη για να αποκτήσει η Σουίφτ επισήμως την ιδιότητα της δισεκατομμυριούχου.

Η σταρ διαθέτει επίσης μια σειρά από βραβεία· έχει ανακηρυχθεί Καλλιτέχνης της Δεκαετίας από τα American Music Awards, είναι η πιο βραβευμένη καλλιτέχνης όλων των εποχών στα MTV Video Music Awards και έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βραβείων Άλμπουμ της Χρονιάς — αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

