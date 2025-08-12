ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το 12ο στούντιο άλμπουμ της

Η αποκάλυψη έγινε στο podcast του συντρόφου της Τράβις Κέλσι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το 12ο στούντιο άλμπουμ της Facebook Twitter
Φωτογραφία: Facebook
0

Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl», έπειτα από ένα έντονο 24ωρο εικασιών από τους θαυμαστές της.

Οι φήμες ξεκίνησαν το πρωί της Δευτέρας, όταν η ομάδα μάρκετινγκ της τραγουδίστριας δημοσίευσε ένα καρουζέλ με 12 φωτογραφίες.

Λίγες ώρες αργότερα ο σύντροφός της, Τράβις Κέλσι, επιβεβαίωσε ότι θα ήταν καλεσμένη στο podcast του New Heights και η επίσημη ιστοσελίδα της Σουίφτ ξεκίνησε μια αντίστροφη μέτρηση για τις 00:12 πμ.

Το ενδέκατο άλμπουμ της ποπ σταρ, «The Tortured Poets Department», που κυκλοφόρησε πέρυσι, έσπασε το ρεκόρ του Spotify για το άλμπουμ με τα περισσότερα streams σε μία ημέρα.

Ο τίτλος του νέου άλμπουμ ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα απόσπασμα από το podcast του Κέλσι και ταυτόχρονα έγινε διαθέσιμο για προπαραγγελία στην επίσημη ιστοσελίδα της Σουίφτ.

Οι θαυμαστές που έκαναν προπαραγγελία έλαβαν ένα μήνυμα που έλεγε ότι θα αποσταλεί πριν από τις 13 Οκτωβρίου, αλλά ότι «αυτή δεν είναι η ημερομηνία κυκλοφορίας».

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Τον Μάιο, ανακοινώθηκε ότι αγόρασε ξανά τα δικαιώματα των πρώτων έξι άλμπουμ της, τερματίζοντας μια μακρόχρονη και πολυδιαφημισμένη διαμάχη σχετικά με την ιδιοκτησία της μουσικής της.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την περιοδεία Eras τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από 149 συναυλίες σε 53 πόλεις.

Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τραγούδησε για σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ βραδιών στο Στάδιο Γουέμπλεϊ. Η περιοδεία εκτιμάται ότι απέφερε περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες στην οικονομία της χώρας και αποτέλεσε τον καταλύτη για να αποκτήσει η Σουίφτ επισήμως την ιδιότητα της δισεκατομμυριούχου.

Η σταρ διαθέτει επίσης μια σειρά από βραβεία· έχει ανακηρυχθεί Καλλιτέχνης της Δεκαετίας από τα American Music Awards, είναι η πιο βραβευμένη καλλιτέχνης όλων των εποχών στα MTV Video Music Awards και έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βραβείων Άλμπουμ της Χρονιάς — αριθμό-ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έντεκα χρόνια από την ημέρα που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έβαλε τέλος στη ζωή του

Πολιτισμός / Ρόμπιν Γουίλιαμς: 11 χρόνια από την ημέρα που έβαλε τέλος στη ζωή του

Το «θαλάσσιο τέρας με τα 50 πλοκάμια», όπως χαρακτήρισε η σύζυγός του τη σπάνια μορφή άνοιας που τον βασάνιζε, και το τελευταίο τους βράδυ, λίγο πριν ο ηθοποιός βάλει τέλος στη ζωή του
LIFO NEWSROOM
Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Το «Μaterialists» της Σελίν Σονγκ, με τον ευφάνταστο ελληνικό τίτλο «Ταιριάζουμε;», το sequel «Freakier Friday», η αναβίωση των περιπετειών της «Red Sonja» και ο χιτσκοκικός κοσμοπολιτισμός του «To Catch a Thief» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Πολιτισμός / Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Το Ειδικό Βραβείο «Honorary Heart of Sarajevo» θα απονεμηθεί στον σπουδαίο ηθοποιό στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, όπου θα δώσει και masterclass για την τέχνη της υποκριτικής
LIFO NEWSROOM
Το Fondation Louis Vuitton υποδέχεται 270 έργα του Gerhard Richter σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση

Εικαστικά / Gerhard Richter: «Τώρα που δεν απέμειναν ιερείς ή φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι στον κόσμο»

270 έργα ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή ζωγράφους θα εκτεθούν το φθινόπωρο στο Fondation Louis Vuitton σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Πολιτισμός / Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Κατά την τελετή των εγκαινίων, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η απόδοση ενός μουσείου σε μια τοπική κοινωνία δεν είναι απλώς ένα χαρμόσυνο γεγονός. Είναι μια πράξη με την οποία τιμάται η μακρά ιστορική διαχρονία του τόπου»
LIFO NEWSROOM
 
 