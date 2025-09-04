ΔΙΕΘΝΗ
Τέιλορ Σουίφτ: Θα αναλάβει το show στο ημίχρονο του Super Bowl 2026;

Η Τέιλορ Σουίφτ θεωρείται εδώ και καιρό βασική υποψήφια για το ημίχρονο, και οι φαν της πιστεύουν ότι θα είναι η επικεφαλής του επερχόμενου show - Η απάντηση του προέδρου του NFL

Φωτογραφία: EPA
Ο πρόεδρος του National Football League (NFL), Roger Goodell άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τέιλορ Σουίφτ να είναι η πρωταγωνίστρια του show στο ημίχρονο του Super Bowl 2026.

Καλεσμένος στο Today Show, ο Goodell ρωτήθηκε αν η ποπ σταρ θα εμφανιστεί στο επόμενο Super Bowl και απάντησε: «Πάντα θα θέλαμε να έχουμε την Τέιλορ. Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και φυσικά θα είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε στιγμή».

Όταν τον ρώτησαν αν αυτό είναι ήδη «στα σκαριά», είπε: «Δεν μπορώ να σας πω τίποτα γι’ αυτό». Στην ερώτηση αν θα γίνει τελικά, απάντησε: «Ίσως».

Η Τέιλορ Σουίφτ θεωρείται εδώ και καιρό βασική υποψήφια για το ημίχρονο, και οι φαν της πιστεύουν ότι θα είναι η επικεφαλής του επερχόμενου show. Οι φαν εντόπισαν «κρυφά σημάδια» στην πρόσφατη ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ στο podcast New Heights.

Οι καλλιτέχνες για το ημίχρονο συνήθως ανακοινώνονται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους. Για παράδειγμα, ο Κέντρικ Λαμάρ είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πρόσφατα, η Σουίφτ αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της και παίκτη του NFL, Τράβις Κέλσι. Η ανακοίνωση προκάλεσε ενθουσιασμό στο διαδίκτυο και πολλοί σχολίασαν το δαχτυλίδι αρραβώνα. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα λεπτομέρειες για τον γάμο τους.

Η ανακοίνωση του αρραβώνα έγινε λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl», που θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου. Το άλμπουμ αναμένεται να εμπνευστεί από την περιοδεία της Eras Tour και τη σχέση της με τον Kelce.

Μετά την ανακοίνωση του άλμπουμ και του αρραβώνα, πολλές εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για διαφημιστική προβολή.

