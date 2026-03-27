Τα Οσκαρ φεύγουν από το Hollywood το 2029

Τα Οσκαρ εγκαταλείπουν το Dolby Theatre και μετακομίζουν από το 2029 στο Peacock Theater του downtown Los Angeles, σε μια αλλαγή που συνδέεται με τη νέα ψηφιακή και οργανωτική εποχή της τελετής.

φωτογραφία: Getty images
Η τελετή των Οσκαρ αφήνει το Dolby Theatre έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες και μεταφέρεται από το 2029 στο Peacock Theater, στο L.A. Live του downtown Los Angeles, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επανεκκίνησης του θεσμού.

Η Ακαδημία ανακοίνωσε ότι τα Οσκαρ θα μετακομίσουν από το 2029 στο Peacock Theater του L.A. Live, αφήνοντας πίσω τους το Dolby Theatre, που φιλοξενεί την τελετή από το 2002. Η 100ή απονομή, το 2028, θα είναι η τελευταία που θα γίνει στο Hollywood Boulevard, πριν αρχίσει η νέα συμφωνία με την AEG, η οποία θα ισχύσει έως το 2039.

Η μετακίνηση δεν αφορά μόνο μια αλλαγή διεύθυνσης. Το L.A. Live δίνει στην Ακαδημία ένα πιο συγκεντρωμένο campus περιβάλλον, όπου το κόκκινο χαλί, η τελετή, οι χώροι Τύπου, τα backstage και τα after parties μπορούν να στηθούν μέσα σε πιο ενιαίο και ευρύ αποτύπωμα. Το Peacock Theater αναμένεται να αναβαθμιστεί σε σκηνή, ήχο, φωτισμό και τεχνικές υποδομές, ενώ η μεγαλύτερη χωρητικότητά του απαντά και στις αυξημένες ανάγκες ενός θεσμού που αριθμεί πλέον πάνω από 11.000 μέλη.

Η αλλαγή έχει και καθαρό συμβολικό βάρος. Για περισσότερο από είκοσι χρόνια, τα Οσκαρ είχαν ταυτιστεί με το Dolby Theatre, τη Walk of Fame και την καρδιά του Hollywood, σε ένα σημείο φτιαγμένο σχεδόν για να υπηρετεί τη μυθολογία της βραδιάς. Το 2029 όμως η «μεγαλύτερη βραδιά του Hollywood» θα βρίσκεται πια εννέα μίλια μακριά, στο downtown Los Angeles, σε ένα περιβάλλον πιο λειτουργικό, πιο ανοιχτό και πιο κοντά στη λογική ενός σύγχρονου media event.

Δεν είναι τυχαίο ότι η μετακόμιση συμπίπτει με μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή: από το 2029 τα Οσκαρ θα αφήσουν και το ABC για να περάσουν στο YouTube. Μαζί, οι δύο κινήσεις μοιάζουν με προσπάθεια συνολικού reset για έναν θεσμό που θέλει μεγαλύτερη παγκόσμια απήχηση σε μια εποχή που η παραδοσιακή τηλεθέαση υποχωρεί.

Τα Οσκαρ δεν φεύγουν απλώς από ένα θέατρο. Αρχίζουν να ξαναστήνονται ως άλλο είδος θεάματος.

