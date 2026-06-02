Επεισόδια στην Αλβανία: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» - Τι λέει ο Έλληνας που τραυματίστηκε στη Σβέρνιτσα

Ο Έλληνας που τραυματίστηκε στα επεισόδια στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, περιέγραψε τι συνέβη, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα που δέχθηκε εν δυνάμει θανατηφόρο.

Παράλληλα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στην Αλβανία, άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας τον απείλησαν με όπλο.

«Πήγα εκεί και τους είπα, για ποιο λόγο έχουν βάλει αυτόν τον φράχτη... να βγει κάποιος να μας εξηγήσει. Με αρπάξανε αυτοί οι ιδιωτικοί ασφαλίτες... σεκιουριτάδες, δεν ξέρω τι είδος αστυνομίας είναι. Με τράβηξαν και ήρθε κάποιος και με χτύπησε στην καρωτίδα» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Έλληνα που τραυματίστηκε, ο άνθρωπος που τον χτύπησε σκόπευε «να τον αποτελειώσει» σε μία κίνηση εκφοβισμού, όσων βρίσκονταν πίσω από τον φράχτη.

Επεισόδια στην Αλβανία: «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω» λέει ο Έλληνας που τραυματίστηκε

«Ο σκοπός του ήταν να με αποτελειώσει εκεί για να δώσει ένα μήνυμα σε όλους τους άλλους που ήταν πίσω από τον φράχτη, ότι θα πάθουν το ίδιο. Με πήγαν σε ένα αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Με πήγαν 300-400 μέτρα πιο κάτω και μέσα στο αυτοκίνητο είχαν όπλα. Μου βγάλανε όπλο για να με τρομοκρατήσουν».

Τέλος, για την κατάσταση της υγείας του, ανέφερε: «Ήμουν πάρα πολύ χτυπημένος, έφτυνα αίμα. Δεν τρώω αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να καταπιώ».

Ο Έλληνας τραυματίας έχει επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα και αναρρώνει.

Αλβανία: Γιατί σημειώθηκαν επεισόδια

Τα επεισόδια στην Αλβανία καταγράφηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θέρετρου σε μία προστατευόμενη οικολογικά ζώνη καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα.

Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες στην Αλβανία, αντιτίθενται στην παρέμβαση στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, προειδοποιώντας για πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκές μεταξύ των διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα. Μάλιστα σε βίντεο από το σημείο, φαίνεται διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος από ένα τέτοιο άτομο.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ΕΡΤnews