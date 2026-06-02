Λίβανος: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Χεζμπολάχ και Ισραήλ παρά τις ανακοινώσεις για εκεχειρία

Εύθραυστη η ισορροπία στη Μέση Ανατολή - Επικοινωνία Τραμπ, χθες, με Χεζμπολάχ και Νετανιάχου

The LiFO team
Φωτ. αρχείου ΕΡΑ
Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση εναντίον ισραηλινού άρματος μάχης τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς και για άλλες χθες (1/6) το βράδυ.

Μάλιστα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρθηκε σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως τα αντιμαχόμενα μέρη θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες τους.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI, μετέδωσε ότι έγιναν ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, καθώς και ότι ακούστηκε «πολύ ισχυρή έκρηξη» στην κοινότητα Ντεμπίν.

Σήμερα «στη 01:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα (...) με απευθείας πλήγμα ρουκέτας» καταστρέφοντάς το, ανέφερε η Χεζμπολάχ μέσω Telegram, τονίζοντας πως επιχειρεί για να αποτρέψει «προέλαση ισραηλινών δυνάμεων» στη Χαντάθα, στον νότιο Λίβανο.

Σε ανακοινωθέν της, η Χεζμπολάχ ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν μετά τις 23:00 τρία άρματα Μερκάβα, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με «ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού» στη Χαντάθα. Ακόμη, ανέφερε πως μαχητές της στοχοποίησαν άρμα μάχης Μερκάβα στην Μπαγιάντα «με κατευθυνόμενο πύραυλο».

Επικοινωνία Τραμπ με Χεζμπολάχ και Νετανιάχου

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του υποσχέθηκε να μην στείλει στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολάχ «θα παύσει πυρ εντελώς». «Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», διαβεβαίωσε, αναφερόμενος στα μέλη του σιιτικού κινήματος.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, διεμήνυσε πως ο στρατός του θα έπληττε νότιες συνοικίες στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ ανοίξει πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, εξωθώντας μέρος του πληθυσμού τους να φύγει από τη λιβανική πρωτεύουσα.

Και από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πάντως πως δεν υπάρξει «επιδρομή στη Βηρυτό».

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Ιράν: «Η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με τις λεπτομέρειες του πυρηνικού του προγράμματος, που απασχολεί περισσότερο τον Τραμπ
ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΙΕΒΟ

Διεθνή / Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί εν μέσω μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξαπέλυε «συστηματικά πλήγματα», ως απάντηση σε επίθεση με ουκρανικά drones σε κοιτώνα στη ρωσοκρατούμενη περιοχή του Λουχάνσκ, όπου σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Η Τεχεράνη απειλεί με καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση άλλων μετώπων - «Προς το συμφέρον του Νετανιάχου να σαμποτάρει οποιαδήποτε συμφωνία», σχολιάζει ο διεθνής Τύπος για τις επιθέσεις στον Λίβανο
THE LIFO TEAM
