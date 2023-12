Στο πρίκουελ του Ocean's, Μάργκοτ Ρόμπι και Ράιαν Γκόσλινγκ εμφανίζονται ως... γονείς του Τζορτζ Κλούνεϊ

Τους γονείς του Τζορτζ Κλούνεϊ, στη νέα ταινία «Η συμμορία των έντεκα» θα υποδυθούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Ράιαν Γκόσλινγκ, όπως ανακοίνωσε φανερά ενθουσιασμένος ο 62χρονος ηθοποιός.

Σύμφωνα με τον Τζορτζ Κλούνεϊ, οι συζητήσεις για το πρίκουελ της ταινίας «Η συμμορία των έντεκα» έχουν ήδη ξεκινήσει. Συγκεκριμένα είναι στο στάδιο των διαπραγματεύσεων και θεωρεί ότι είναι πολύ κοντά και η ολοκλήρωση του casting.

Ο 62χρονος ηθοποιός ωστόσο δεν παρέλειψε να αποκαλύψει πως η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα υποδυθούν τους γονείς του Ντάνι Όσιαν, του χαρακτήρα του ηθοποιού στην ταινία. «Ναι! Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η μητέρα μου! Πάντα το ήθελα αυτό. Και ο Ράιαν Γκόσλινγκ είναι ο πατέρας μου. Τώρα που το σκέφτομαι, είναι λογικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην παραγωγή της νέας ταινίας θα συμμετάσχει ο Τζόσι ΜακΝαμάρα, ο οποίος ήταν παραγωγός και στην ταινία «Μπάρμπι» με πρωταγωνιστές την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ. «Είναι υπέροχοι οι δυο τους», ανέφερε ο Τζόσι ΜακΝαμάρα προσθέτοντας ότι «όσα περισσότερα έργα κάνουν οι δυο τους τόσο καλύτερα είναι».



Σε ό,τι αφορά την ταινία «Η συμμορία των έντεκα», σύμφωνα με το People θα είναι «μια πρωτότυπη ταινία του Ocean που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1960». Στην πρώτη ταινία που σημείωσε τεράστια επιτυχία, ο Τζορτζ Κλούνεϊ υποδύθηκε τον πρώην απατεώνα Ντάνι Όσιαν. Ο Όσιαν με άμεσο συνεργάτη τον φίλο του Ράστι Ράιαν (Μπραντ Πιτ) κατάφεραν να στρατολογήσουν μια ομάδα εγκληματιών, με σκοπό την κλοπή καζίνου με λεία πολλά εκατομμύρια δολάρια.

