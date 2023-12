Ο Τζορτζ Κλούνει μίλησε για τη μαγειρική της Αμάλ- «Καλύτερα να μαγειρεύω εγώ αλλιώς θα πεθάνουμε»

Η Αμάλ Κλούνει, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του συζύγου της Τζορτζ Κλούνει, έχει αρκετά χαρίσματα, όμως σίγουρα δεν είναι καλή μαγείρισσα.

Ο Τζορτζ Κλούνει, σκηνοθέτης και παραγωγός του «The Boys in the Boat» μίλησε για τις μαγειρικές ικανότητες της συζύγου του στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες. Αστειεύτηκε ότι οι ικανότητές της Αμάλ Αλαμουντίν στην κουζίνα, είναι αρκετά κακές και ικανές να σκοτώσουν όλη τους την οικογένεια.

«Η σύζυγός μου, η οποία είναι μια λαμπρή δικηγόρος, είναι από τις μεγαλύτερες δικηγόρους του κόσμου αλλά καλύτερα να μαγειρεύω εγώ, αλλιώς θα πεθάνουμε όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε τι πρόκειται να υπάρχει στο μενού τους για τις γιορτές, αποκάλυψε ότι φέτος θα μαγειρέψει «μια μικρή χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα», παρόμοια με αυτή που έφτιαξε την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και έχει δύο παιδιά, περπάτησε στο κόκκινο χαλί χέρι - χέρι πριν από την εκδήλωση.

Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε πως πολλές φορές ντρέπεται να ποζάρει δίπλα στην Αμάλ Αλαμυντίν και πως δεν έχει τόση αυτοπεποίθηση για την εμφάνισή του. Σε αντίθεση βέβαια με τη σύζυγό του, που κλέβει πάντα την παράσταση με τις δημιουργίες σχεδιαστών που επιλέγει.

«Ντρέπομαι πάντα επειδή φοράω κάτι που έχω φορέσει περίπου 1.000 φορές» ανέφερε ενώ σημείωσε επίσης, πως πρόσφατα «αναγκάστηκε να συστηθεί ως ο σύζυγος της Αμάλ Κλούνεϊ».



Όταν ρωτήθηκε αν τα παιδιά του έχουν καταλάβει ποιος είναι ο πατέρας τους, απάντησε ότι δεν έχουν «καμία απολύτως αντίληψη. Κάποια στιγμή τις προάλλες, ένα από τα παιδιά στο σχολείο είπε στο παιδί μας ότι είμαι διάσημος και ο γιος μου είπε: "Μπαμπά, τι είναι διάσημος;"», κατέληξε.

