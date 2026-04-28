Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση ο κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας Gabor Maté

O κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας πέντε διεθνών best sellers, Δρ. Gabor Maté, θα βρεθεί στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στις 23 Μαΐου σε μια θεραπευτική συζήτηση για το ψυχικό τραύμα, τη γονεϊκότητα και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

H Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε χώρο φροντίδας και ειλικρίνειας, μέσα από μια συζήτηση του Δρ. Gabor Maté με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 και η έναρξη προπώλησης για τους Φίλους της Στέγης ξεκίνησε στις 24 Απριλίου, ενώ η προπώληση για το γενικό κοινό θα αρχίσει στις 5 Μαΐου.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα αγγλικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση ο Δρ. Gabor Maté

Γιατρός, συγγραφέας best seller βιβλίων και διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Maté έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, της παιδικής ηλικίας, της γονεϊκότητας, των εξαρτήσεων, του χρόνιου στρες και του ADHD.

Μέσα από τη μέθοδό του, Compassionate Inquiry (Συμπονετική Διερεύνηση), έχει εμπνεύσει χιλιάδες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να βοηθήσουν ανθρώπους να επανασυνδεθούν με το σώμα και το συναίσθημά τους.

Η παρουσία του Δρ. Gabor Maté στη Στέγη πλαισιώνεται από την προβολή του ντοκιμαντέρ «The Wisdom of Trauma» (2022) και το εργαστήριο «Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα», εμβαθύνοντας στη σκέψη και το έργο ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας γύρω από την υγεία και την ψυχή.