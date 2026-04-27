Η Τίλντα Σουίντον έρχεται στο Onassis Ready

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, την έκθεση της Tilda Swinton, Ongoing.

Η Τίλντα Σουίντον, εμβληματική και τολμηρή περφόρμερ και ανατρεπτική εικαστική καλλιτέχνιδα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσωπικής έκθεσης, η οποία συγκεντρώνει νέα και παλαιότερα έργα οκτώ στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul.

Προσωπικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις, ταινίες, φωτογραφική έκθεση, γλυπτό, περφόρμανς, θερινό σινεμά, masterclass. Ένας μαγικός κόσμος για μια μαγική προσωπικότητα της τέχνης. Για πρώτη φορά στην Αθήνα μια έκθεση για μια σπουδαία περφόρμερ και καλλιτέχνιδα, την Τίλντα Σουίντον, που γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις Ongoing φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης.

Περφόρμερ, εικαστικός και fashion icon, η κορυφαία Τίλντα Σουίντον συνομιλεί με τους καλλιτεχνικούς της συνεργάτες και φίλους στη μοναδική, προσωπική έκθεση Ongoing στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, Onassis Ready, από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου. Η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις, καθώς και ο μεταιχμιακός χώρος της δημιουργίας βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της Τίλντα Σουίντον, θεματικές τις οποίες διερευνά συχνά μαζί με τους δημιουργικούς συνεργάτες της. Στην έκθεση Ongoing, οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η σπουδαία πορεία της Σουίντον ξεδιπλώνεται σε οκτώ ενότητες, με άξονα τους πιο στενούς της συνεργάτες.

Tilda Swinton by Tim Walker

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο δημιουργεί ένα νέο, πολύ προσωπικό πορτρέτο της, με τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους και ενός γλυπτού. Με νέο μοντάζ και σάουντρακ, αλλά και με επεξεργασία των εικόνων, ο Τζιμ Τζάρμους μεταμορφώνει υπάρχοντα πλάνα από τη σουρεαλιστική του ταινία με ζόμπι, The Dead Don’t Die (2019), σε μια νέα εγκατάσταση. Ο φωτογράφος Τιμ Ουόκερ επισκέφθηκε την Τίλντα Σουίντον στο οικογενειακό της σπίτι για μια σειρά φωτογραφιών που εστιάζει στη σχέση της με τους προγόνους της και στη συνέχεια του τόπου. Ο σκηνοθέτης Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ δημιουργεί μια συναρπαστική, στοχαστική εγκατάσταση, ένα προσωπικό δικάναλο έργο που εμβαθύνει σε θέματα που διερευνούν μαζί εδώ και χρόνια, όπως τις μεταιχμιακές καταστάσεις ανάμεσα στην εγρήγορση, τη δημιουργία και τον ύπνο, γυρισμένο στο Κιμεργκέιμ της Σκοτίας, τον τόπο καταγωγής της Τίλντα. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ παρουσιάζει την ταινία μικρού μήκους The Human Voice (2020), για πρώτη φορά σε μορφή εγκατάστασης. Mε την παιδική της φίλη και σκηνοθέτρια Τζοάνα Χογκ, η Σουίντον παρουσιάζει το Flat 19, μια πολυμεσική ανασύνθεση του διαμερίσματός της στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’80 και μια εξερεύνηση της μνήμης, του χώρου και της προσωπικής ιστορίας.

Από τις 16 έως τις 19 Μαΐου, μαζί με τον καταξιωμένο ιστορικό της μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, η Σουίντον παρουσιάζει live την περφόρμανς A Biographical Wardrobe, που ζωντανεύει μια ιδιαίτερη γκαρνταρόμπα: ρούχα από την προσωπική της συλλογή, κοστούμια ταινιών, ενδύματα από παρουσίες της σε κόκκινα χαλιά φεστιβάλ και οικογενειακά κειμήλια, σε μια περφόρμανς-εξομολόγηση, στην οποία μοιράζεται την ιστορία της ζωής της μέσα από τη συλλογή ρούχων της.

Τέλος, η Τίλντα Σουίντον αποτίνει φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές της επιρροές, τον σκηνοθέτη Ντέρεκ Τζάρμαν (1942–1994), με τον οποίο συνεργάστηκε σε επτά μεγάλου μήκους ταινίες. Η ενότητα αυτή, εμπλουτισμένη με υλικό από το αρχείο της Σουίντον, περιλαμβάνει μια εγκατάσταση μεγάλης οθόνης με σκηνές από την ταινία The Last of England(1987), καθώς και μια ειδική εγκατάσταση με ακυκλοφόρητο υλικό Super8 από την προσωπική συλλογή του Τζάρμαν.

Η Τίλντα Σουίντον σχολιάζει: «Με την τιμή αυτής της εξαιρετικής πρόσκλησης, είχα την ευκαιρία να αναστοχαστώ τους μηχανισμούς της εργασιακής πρακτικής μου τα τελευταία σαράντα χρόνια. Και να σταθώ στο –μονίμως παρόν– υπόβαθρο και στο ενεργειακό δυναμικό των στενών συνεργασιών που συνάντησα από την αρχή και στις οποίες συνεχίζω να στηρίζομαι μέχρι σήμερα. Εστιάζοντας σε βαθιά γόνιμες δημιουργικές σχέσεις της ζωής μου, μοιραζόμαστε μαζί τις αφηγήσεις και τις ατμόσφαιρες που μας εμπνέουν: παρουσιάζουμε νέα έργα, ειδικά ανατεθειμένα για αυτή την έκθεση, ως τις πιο πρόσφατες χειρονομίες που γεννήθηκαν μέσα από διάφορες συντροφικές συνομιλίες, οι οποίες με κρατούν περίεργη, ενεργή και γεμάτη έμπνευση. Ένα συνεχές –και αδιάσπαστο– μονοπάτι από ψίχουλα μέσα στο δάσος, νέα φύλλα σε δέντρα με βαθιές ρίζες. Το αέναο φυτώριο. Πόσο τυχερή είμαι, για το δώρο μιας τέτοιας πρόσκλησης, για τέτοιους φίλους και για μια τέτοια ζωή».

Tilda Swinton by Tim Walker

Η Σουίντον τονίζει ότι κάθε δημιουργικό εγχείρημα είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας. Μας προσκαλεί να αναλογιστούμε τι σημαίνει η δημιουργία τέχνης και κινηματογράφου στο πλαίσιο μιας διαρκούς συνομιλίας, σε μια ανταλλαγή που καλλιεργείται μέσα από την εμπιστοσύνη, όπου οι ρόλοι συγχέονται και οι ιδέες εξελίσσονται συλλογικά. Αυτή η φιλοσοφία ήταν ήδη έκδηλη στις πρώτες κινηματογραφικές εκφράσεις της Σουίντον, ιδίως στη συνεργασία της με τον Ντέρεκ Τζάρμαν. Με την πάροδο του χρόνου, έχει δημιουργήσει νέες φιλίες, μέσα από τις οποίες έχουν προκύψει νέα εγχειρήματα. Η έκθεση Ongoing παρουσιάζει έργα που γεννήθηκαν μέσα από τη φιλία, τη δημιουργική ώθηση και την πολιτική αναγκαιότητα. Και ακριβώς μέσα από τη βαθιά, προσωπική γνώση των αμοιβαίων τους καταβολών, οραμάτων και πηγών έμπνευσης προκύπτουν εξαιρετικά εγχειρήματα στον κινηματογράφο, την τέχνη και τη μόδα. Οι καρποί αυτών των ανταλλαγών παρουσιάζονται εδώ στις πιο πρόσφατες εκδοχές τους. Καθεμία από αυτές τις συνεργασίες είναι μοναδική και χαρακτηρίζεται από ζωντανή δημιουργική ανταλλαγή, ανοιχτό πνεύμα, περιέργεια και συντροφικότητα. Επανερμηνεύουν τον κινηματογράφο ως χώρο όχι μόνο για την αφήγηση ιστοριών, αλλά και για εξερεύνηση, πειραματισμό και πένθος – ως πεδίο καλλιτεχνικής ανταλλαγής, στοχασμού και διαμαρτυρίας. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι σχέσεις έχουν ενταθεί και πολλαπλασιαστεί. Και με αυτή την έννοια, η έκθεση δεν είναι μια αναδρομική, αλλά μια στιγμή συνάντησης και γιορτής, καθώς και μια χειρονομία πίστης στο μέλλον. Μια ευκαιρία αποτίμησης και αναστοχασμού. Διότι δεν πρόκειται για φινάλε, αλλά για έναν σταθμό-ορόσημο σε ένα ταξίδι περιέργειας και συντροφικότητας που συνεχίζεται: TildaSwinton – Ongoing.

Κάθε Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα υπάρχει πρόγραμμα προβολών σε θερινό σινεμά στον χώρο της έκθεσης, που θα περιλαμβάνει μία μεγάλου μήκους και μία μικρού μήκους ταινία κάθε φορά, προς τιμήν ενός ή μίας από τους καλλιτέχνες που συνεργάζονται με την Τίλντα Σουίντον στην έκθεση. Οι μικρού μήκους ταινίες έχουν επιλεγεί από την ίδια τη Σουίντον μέσα από τη συλλογή του Eye αλλά και από το προσωπικό της έργο.

Οι ταινίες μεγάλου μήκους είναι οι εξής: Caravaggio [Καραβάτζιο] του Ντέρεκ Τζάρμαν (1986), Io sono l'amore [Είμαι ο έρωτας] του Λούκα Γκουαντανίνο (2009), Memoria [Ανάμνηση] του Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ (2021), The Room Next Door [Το διπλανό δωμάτιο] του Πέδρο Αλμοδόβαρ (2024), The Eternal Daughter της Τζοάνα Χογκ (2022) και Only Lovers Left Alive [Μόνο οι εραστές μένουν ζωντανοί] του Τζιμ Τζάρμους (2013).

Στις 19 Μαΐου, η εμβληματική καλλιτέχνιδα προσκαλεί το κοινό σε μια οικεία, ανοιχτή διερεύνηση της δημιουργικής ζωής. Υπό τον τίτλο “Fellowship, Art & Nature”, δίνει ένα masterclassπου εστιάζει στα δίκτυα καλλιτεχνικής, συναισθηματικής και επιλεγμένης συγγένειας που διαμορφώνουν την πορεία ενός καλλιτέχνη σε βάθος χρόνου.

Tilda Swinton photographed by Brigitte Lacombe

EΚΘΕΣΗ ONGOING: Το πρόγραμμα

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

17 Μαΐου – 28 Ιουνίου 2026

Εγκαίνια: Κυριακή 17 Μαΐου І 20:00 – 00:00

Μέρες & Ώρες έκθεσης: Παρασκευή – Κυριακή І 18:00 – 23:00

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

A Biographical Wardrobe | Tilda Swinton & Olivier Saillard

16-19 Μαΐου 2026, Σάββατο & Κυριακή 12:00 & 18:00, Δευτέρα & Τρίτη 20:00

ΘΕΡΙΝΟ ΣΙΝΕΜΑ

Κάθε Παρασκευή από 22 Μαΐου έως 26 Ιουνίου 2026

Μία μεγάλου μήκους και μία μικρού μήκους ταινία από τη φιλμογραφία της Tilda Swinton

MASTERCLASS BY ONASSIS STEGI με την Tilda Swinton

Τρίτη 19 Μαΐου 2026 | 12:00 – 13:30

Έναρξη προπώλησης: Πέμπτη 23 Απριλίου, 17:00

Συντελεστές Eye Filmmuseum

Διευθύντρια του Eye Filmmuseum: Bregtje van der Haak

Επικεφαλής Εκθέσεων: Vincent van Velsen

Συντονίστρια Εκθέσεων: Marente Bloemheuvel

Executive Producer & Project Manager: Julia Kozakiewicz

Project Manager: Reinier Klok

Τεχνικός υπάλληλος: Martijn Bor

Παραγωγή νέων έργων: Julia Kozakiewicz, Pinky Ghundale

Σχεδιασμός Έκθεσης: Claus Wiersma

Βοηθός Παραγωγής: Sebastián Vásquez

Αρχισυντάκτης: Dan Walwin

Κείμενα Έκθεσης: Vincent van Velsen, Tilda Swinton, Marente Bloemheuvel, Mariska Graveland

Τεχνική Παραγωγή: Rembrandt Boswijk, Indyvideo, Ουτρέχτη

Εγκατάσταση: Syb Sybesma, Surinamekade.nl, Άμστερνταμ

Συντελεστές Στέγης

Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Executive Director: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ιλειάνα Δημάδη, Κωνσταντίνος Τζάθας, Βάσω Βασιλάτου

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Project Manager & Παραγωγός: Χριστίνα Πιτούλη

Σχεδιασμός Προσαρμογής Έκθεσης: Αντώνης Κόκκορης

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριανότα Γιαννάκη, Δανάη Γιαννακοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας, Παύλος Παππάς

Επιμέλεια Προγράμματος Προβολών: Ελιζαμπέττα Ηλία Γεωργιάδου

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Συντονισμός Τεχνικού Γραφείου: Ρεβέκκα Στάμου

Μια συμπαραγωγή του Eye Filmmuseum και της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, σε συνεργασία με την Tilda Swinton.

Φωτογραφία: Tim Walker

A Biographical WardrobeTilda Swinton - Olivier Saillard

PERFORMANCES

16.05 - 19.05.2026 | Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Η Τίλντα Σουίντον, μαζί με τον διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, σε 6 μοναδικές συναντήσεις με το κοινό αφηγείται τη ζωή της μέσα από μια εκλεκτική συλλογή ρούχων. Η κορυφαία δημιουργός μάς χαρίζει γενναιόδωρα ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι, ξετυλίγοντας παράλληλα οικογενειακά κειμήλια, φορέματα με τα οποία απαθανατίστηκε σε κόκκινα χαλιά, κοστούμια από ταινίες και προσωπικά αντικείμενα.

Η Τίλντα Σουίντον συναντιέται με το αθηναϊκό κοινό σε μια σόλο αυτοβιογραφική εξομολόγηση, μια ενδόμυχη και βαθιά προσωπική στιγμή, με αφορμή μια θαυμαστή συλλογή προσωπικών στολών, ρούχων, κοστουμιών και αντικειμένων. Ξετυλίγει τη ζωή της και, μαζί, θραύσματα από το παρελθόν της οικογένειάς της, της ιδιαίτερης πατρίδας της, της Σκοτίας, και της ιστορίας του 20ού αιώνα: από την «επιβεβλημένη θηλυκότητα» έως το queer και από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως την ποπ κουλτούρα. Στην περφόρμανς A Biographical Wardrobe [Μια βιογραφική γκαρνταρόμπα], που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσής της στο Onassis Ready, η Σουίντον και ο Σαγιάρ ζωντανεύουν τη συλλογή της, ως μια τρυφερή χειρονομία μνήμης και παρόντος, ως ένα χάδι για τις οικογένειες και τις φιλίες που κρατάει μέσα της, αλλά και τις προσωπικές και επαγγελματικές στιγμές που την καθόρισαν.

Ο διακεκριμένος ιστορικός μόδας, επιμελητής και διευθυντής μουσείων Ολιβιέ Σαγιάρ είναι γνωστός για τις πρωτοποριακές παρουσιάσεις μόδας που πραγματοποιεί. Αντί για άψυχες κούκλες, οι εκθέσεις του προβάλλουν μινιμαλιστικές εγκαταστάσεις που παραπέμπουν στο ζωντανό σώμα. Οι παρουσιάσεις του ζωντανεύουν ιστορικά ενδύματα. Ο Σαγιάρ και η Σουίντον έχουν συνεργαστεί σε αρκετές τέτοιες παρουσιάσεις, με τη Σουίντον να αναλαμβάνει τον ρόλο του ζωντανού «βάθρου» ή θεμελίου.

Η άχρονη εμφάνισή της με τη ρευστή ταυτότητα φύλου τής επιτρέπει να ενσαρκώνει αβίαστα ένα ευρύ φάσμα ιστορικών εποχών, ανθρώπων και χαρακτήρων, όπως στο The ImpossibleWardrobe [Η αδύνατη γκαρνταρόμπα], με αφόρετα αντικείμενα από τη συλλογή του μουσείου μόδας Galliera στο Παρίσι, ή στο Embodying Pasolini [Ενσαρκώνοντας τον Παζολίνι], στο οποίο, αναβιώνοντας κοστούμια γνωστά από τη σύντομη ζωή τους που αποτυπώθηκε στο σελιλόιντ, η Σουίντον δημιουργεί έναν σιωπηλό διάλογο με αυτά τα διαρκή ίχνη από το εμβληματικό έργο του Ιταλού σκηνοθέτη. Το τελευταίο παρουσιάστηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση τον Δεκέμβριο του 2023.

Στην περφόρμανς A Biographical Wardrobe, ο Σαγιάρ και η Σουίντον αφηγούνται από κοινού την ιστορία της προσωπικής γκαρνταρόμπας της, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της και αμέτρητα κοστούμια και σύνολα που έχει φορέσει σε ταινίες και σε δημόσιες εκδηλώσεις αλλά και συνεχίζει να φοράει στην προσωπική της ζωή.



ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

22.05 - 26.06.2026 | Κάθε Παρασκευή

Στην ταράτσα του Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)



Ένα θερινό σινεμά στήνεται στην ταράτσα του Onassis Ready, με προβολές μικρού και μεγάλου μήκους κάθε Παρασκευή, παράλληλα με την έκθεση, αναδεικνύοντας το εύρος του πολυσχιδούς έργου της Tilda Swinton.

Στο επίκεντρο του κινηματογραφικού αφιερώματος, βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση: Pedro Almodóvar, Apichatpong Weerasethakul, Joanna Hogg, Jim Jarmusch και Derek Jarman.

Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, “Caravaggio”, στην cult ταινία βαμπίρ, “Only Lovers Left Alive”, από τo υπαρξιακό ταξίδι του “Memoria” στη σεξουαλική απελευθέρωση του “Io sono l’amore” και από τo συναισθηματικό ταξίδι απώλειας του “The Room Next Door” στην ανατρεπτική γοτθική ιστορία του “Eternal Daughter”, οι προβολές ξεδιπλώνουν το ερμηνευτικό εύρος της εμβληματικής ηθοποιού, μέσα από τις συνεργασίες της με τους κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

22.05

Depuis le Jour (απόσπασμα από την ταινία “Aria”) (1987), Derek Jarman, Διάρκεια: 6΄

Caravaggio (1986), Derek Jarman, Διάρκεια: 93΄

29.05

Bloeiende bloemen en plantenbewegingen (1932), J.C. Mol, Διάρκεια: 4΄17΄΄

Io sono l'amore (2009), Luca Guadagnino, Διάρκεια: 120΄

05.06

January Stories (version Harinezumi) (2024), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 4΄

Memoria (2021), Apichatpong Weerasethakul, Διάρκεια: 136΄

12.06

Springer Spaniels (2018), Tilda Swinton & Sandro Kopp, Διάρκεια: 6΄

The Room Next Door (2024), Pedro Almodóvar, Διάρκεια: 110΄

19.06

A Portrait of Ga (1952), Margaret Tait, Διάρκεια: 5΄

The Eternal Daughter (2022), Joanna Hogg, Διάρκεια: 96΄

26.06

Interlude (2005), Joost van Veen, Διάρκεια: 2΄

Only Lovers Left Alive (2013), Jim Jarmusch, Διάρκεια: 123΄



MASTERCLASS BY ONASSIS STEGI

19.05.2026 | 12:00 – 13:30

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγ. Ιωάννης Ρέντης)

Γλώσσα: αγγλικά

Στο πλαίσιο της έκθεσης "Ongoing", η Tilda Swinton προσκαλεί το κοινό σε μια οικεία, ανοιχτή διερεύνηση της δημιουργικής ζωής, στο masterclass με τίτλο "Fellowship, Art & Nature".

Αντλώντας από τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με δημιουργούς όπως ο Pedro Almodóvar, ο Luca Guadagnino, η Joanna Hogg, ο Derek Jarman, ο Jim Jarmusch, ο Olivier Saillard, ο Tim Walker και ο Apichatpong Weerasethakul, καθώς και από την αφοσίωσή της στη φιλία ως καλλιτεχνική μέθοδο, στο πνεύμα του “Ongoing”, η Τilda μοιράζεται σκέψεις για το πώς η τέχνη παράγεται συλλογικά, πώς οι σχέσεις τροφοδοτούν τη δημιουργία και πώς η διάλυση των ορίων ανάμεσα στη φύση, τη ζωή, την εργασία, το παιχνίδι, την τέχνη και τη συντροφικότητα αποκτά ουσιαστικό νόημα.

Απηχώντας τόσο τις θεματικές της έκθεσης, όσο και την ευρύτερη επιμελητική κατεύθυνση της φετινής σεζόν της Στέγης, το masterclass ανοίγει έναν χώρο αναστοχασμού για τα φυσικά, κοινωνικά και συναισθηματικά οικοσυστήματα που στηρίζουν την καλλιτεχνική δημιουργία σήμερα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ανεπίσημη, γενναιόδωρη συνάντηση που προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να επανεξεταστούν αυτά τα ζητήματα μέσα από συζήτηση και αφήγηση, με μία από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου και της περφόρμανς.

Onassis Ready

Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση. Τον χώρο εγκαινίασε τον Οκτώβριο του 2025 η έκθεση you are invited του Juergen Teller.



Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμος να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows, χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

Σχετικά με το Eye Filmmuseum

Το Eye Filmmuseum αποτελεί έναν παγκόσμιο κόμβο διαλόγου και καινοτομίας στον κόσμο της κινούμενης εικόνας. Γνωστό για τον ηγετικό του ρόλο στη διατήρηση και παρουσίαση ταινιών, το Eye αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως τέχνη, ψυχαγωγία, πολιτιστική κληρονομιά, κοινωνική τεκμηρίωση αλλά και ως ένα μέσο σε διαρκή μεταβολή. Μέσα από τον κινηματογραφικό του προγραμματισμό, τις παρουσιάσεις και τις εκθέσεις του, το Eye αναδεικνύει τόσο τους μεγάλους δημιουργούς του κινηματογράφου όσο και τις τολμηρές, πειραματικές νέες φωνές.

"Οngoing" shopping

Με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton – Ongoing, ανακαλύψτε μια επιμελημένη συλλογή εκδόσεων για το έργο της Swinton, αλλά και μια σειρά αντικειμένων που είναι εμπνευσμένα από την προσωπικότητά της. Στο ειδικά διαμορφωμένο shop στον χώρο της έκθεσης, μπορείτε να διαλέξετε από τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη γραφίστρια Irma Boom (σε έκδοση του Eye Filmmuseum και του εκδοτικού οίκου Rizzoli, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hannibal Books), έως tote bags, κάρτες, σημειωματάρια, stickers, αλλά και εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση.

Μεταφορά στην έκθεση “Tilda Swinton – Ongoing"

Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Με λεωφορείο: Γραμμή 838 | Στάσεις: 2η Αγίας Άννης (300 μ.), Σχολείο 3η Αγίας Άννης (280 μ.)

Με τρόλεϊ: Γραμμή 21 | Στάση: Παπαδοπούλου (1,3 χλμ.)

Με μετρό: Γραμμή 3 | Σταθμός: Ελαιώνας (2,4 χλμ.)

