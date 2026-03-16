Σον Πεν: Βραβεύτηκε αλλά δεν εμφανίστηκε στα Όσκαρ - Το βίντεο που εξηγεί την απουσία του

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να απουσιάζει από την τελετή, παρόλο που κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Ο Σον Πεν δεν εμφανίστηκε στην τελετή απονομής των Όσκαρ 2026, παρότι κέρδισε το βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «One Battle After Another».

Ωστόσο, πλάνα που δημοσιεύθηκαν σήμερα, επιβεβαιώνουν τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον ηθοποιό να απουσιάζει από τη λαμπερή τελετή στο Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, προκειμένου να ταξιδέψει στην Ουκρανία.

Βίντεο που δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) δείχνει πλάνα με τον Πεν στο Κίεβο, όπου ταξίδεψε για να εκφράσει τη στήριξή του προς τη χώρα που συνεχίζει να πλήττεται από τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός αποτελεί εδώ και καιρό ένθερμο υποστηρικτή της Ουκρανίας. Το 2023 συν-σκηνοθέτησε ντοκιμαντέρ για τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ έχει επανειλημμένα καλέσει τη Δύση να σταθεί στο πλευρό του ουκρανικού λαού.

Μεταξύ άλλων, είχε απευθύνει δημόσια έκκληση μαζί με τον ροκ σταρ Bono στο Φεστιβάλ Καννών το 2025, ζητώντας μεγαλύτερη διεθνή στήριξη προς την Ουκρανία.

Με αφορμή το ταξίδι του στην Ουκρανία, ένα βίντεο με τον Σον Πεν και τον Βολοντίμιρ Ζελέσνκι γίνεται ξανά viral. Πρόκειται για τη συνάντησή τους το 2022, όταν ο ηθοποιός δώρισε ένα αγαλματίδιο Όσκαρ στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κίεβο.

Στο βίντεο εμφανίζεται ο Σον Πεν να βγάζει το αγαλματίδιο Όσκαρ από μια τσάντα και το τοποθετεί πάνω σε ένα τραπέζι μπροστά στον Ζελένσκι, λέγοντας: «Νιώθω απαίσια. Αυτό είναι για σένα. Είναι απλώς ένα συμβολικό, ανόητο αντικείμενο, αλλά αν ξέρω ότι βρίσκεται εδώ μαζί σου, θα νιώθω καλύτερα και πιο δυνατός για τον αγώνα».