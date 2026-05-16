Σία Κοσιώνη: «Υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει επί δεκαοκτώ χρόνια»

Η Σία Κοσιώνη με αφορμή την παρουσίαση του παιδικού της βιβλίου με τίτλο «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ», παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Μεταξύ άλλων, η Σία Κοσιώνη μίλησε για τη ζωή της μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, λέγοντας ότι απολαμβάνει την ξεκούραση και έχει πλέον περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της, ανακαλύπτοντας στιγμές που είχε χάσει λόγω της δουλειάς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που τη συνδέουν με τηλεοπτικά σενάρια, όπως την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πως δεν έχει ακόμη αποφασίσει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ.

Σία Κοσιώνη: «Φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ»

«Ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα, τα οποία έχω χάσει επί δεκαοκτώ χρόνια! Είναι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ», ανέφερε αρχικά μιλώντας στις κάμερες.

«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμη γι’ αυτό. Θα δούμε. Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω. Θέλω να ξεκουραστώ λίγο, να καθαρίσω το μυαλό μου και να σκεφτώ ήρεμα και να αποφασίσω ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μου», συνέχισε.

Στη συνέχεια, σχετικά με τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να αναλαμβάνει την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».

«Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε έναν ξεχωριστά που, όλοι με έναν τρόπο, είναι χρήσιμοι και μας πάνε παρακάτω», κατέληξε.