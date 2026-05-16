Κάννες: Ο Τζον Τραβόλτα τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα - «Αυτό ξεπερνάει τα Όσκαρ»

Ο Τζον Τραβόλτα έζησε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας του στο φετινό Φεστιβάλ Καννών, όταν η διοργάνωση τού επιφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της πρώτης του σκηνοθετικής δουλειάς, Propeller One-Way Night Coach.

Ο ηθοποιός βραβεύτηκε με τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, για τη συνολική προσφορά στον κινηματογράφο. Ο Τραβόλτα εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος και δυσκολεύτηκε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι πάνω από τα Όσκαρ».

«Απόλυτη έκπληξη!» είπε στα γαλλικά ο ηθοποιός, ενώ το κοινό τον αποθέωνε με παρατεταμένο χειροκρότημα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα».

📽️ Hollywood star John Travolta has been given a surprise lifetime achievement award at the Cannes Film Festival as he premiered the first movie he has ever directed.

Απευθυνόμενος στον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμό, πρόσθεσε: «Μου είχες πει ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σήμαινε αυτό». Ο Φρεμό του απάντησε χαμογελώντας: «Εμείς το ξέραμε!»

Ο Τραβόλτα συνέχισε λέγοντας: «Είναι μια στιγμή που με κάνει να νιώθω ταπεινότητα, γι’ αυτό σε ευχαριστώ, Τιερί, από τα βάθη της καρδιάς μου. Όταν σε συνάντησα τον Νοέμβριο, δεν περίμενα καθόλου ότι η ταινία μου θα γινόταν δεκτή. Και όταν ο Τιερί είπε ότι όχι μόνο έγινε δεκτή, αλλά και ότι έγραφε ιστορία, επειδή θα ήταν η πρώτη ταινία που γινόταν δεκτή τόσο νωρίς, έκλαψα σαν μωρό, γιατί απλά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, είσαι ο πιο απαιτητικός άνθρωπος στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ήμουν απλά χαρούμενος που βρισκόμουν εδώ! Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η νέα ταινία του, που χρηματοδοτείται από την Apple TV+, βασίζεται στο παιδικό βιβλίο που είχε γράψει ο ίδιος το 1997. Πρόκειται για μια αυτοβιογραφική οικογενειακή ιστορία που διαδραματίζεται στη «χρυσή εποχή» της αεροπορίας και ακολουθεί έναν μικρό λάτρη των αεροπλάνων και τη μητέρα του σε ένα οδικό ταξίδι προς το Χόλιγουντ.

Στην ταινία συμμετέχει και η κόρη του ηθοποιού, Ella Bleu.

Ο Τζον Τραβόλτα με την κόρη του, Ella Bleu/Φωτογραφία: EPA

Μετά την προβολή της ταινίας διάρκειας μίας ώρας, ο Τραβόλτα επέστρεψε στη σκηνή και μίλησε για το πώς γεννήθηκε η αγάπη του για την αεροπορία από τα παιδικά του χρόνια. Δείχνοντας την οικογένειά του στο κοινό, είπε: «Ο λόγος που υπάρχει αυτή η ταινία - και ίσως ο λόγος που υπάρχω ως καλλιτέχνης - είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα».

Με πληροφορίες από Variety

