Την προσπάθειά του να εγκαταλείψει με τα πόδια την Ουκρανία, όπου για έκτη ημέρα σήμερα οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις, ενώ ένα τεράστιο κομβόι στρατιωτικών ενισχύσεων πλησιάζει απειλητικά το Κίεβο, περιέγραψε ο διάσημος ηθοποιός, Σον Πεν.

Ο 61χρονος ηθοποιός βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία στα πλαίσια των γυρισμάτων ενός ντοκιμαντέρ.

Ο ίδιος, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, πριν από μερικές ώρες, περπατάει με μία βαλίτσα στο χέρι, δίπλα σε ένα κομβόι οχημάτων με ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ουκρανία, εν μέσω των δραματικών εξελίξεων με τη ρωσική εισβολή.

Τη φωτογραφία συνοδεύει η λεζάντα: «Εγώ και δύο συνάδερφοί μου περπατήσαμε χιλιόμετρα μέχρι τα πολωνικά σύνορα αφού εγκαταλείψαμε το αυτοκίνητό μας στην άκρη του δρόμου. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα σε αυτή τη φωτογραφία μεταφέρουν γυναίκες και παιδιά μόνο, στα περισσότερα χωρίς να διακρίνονται αποσκευές, και το μόνο αξίας σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ένα αυτοκίνητο»

