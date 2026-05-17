Τελικός Eurovision 2026: Πρώτη η Βουλγαρία – Στην 10η θέση η Ελλάδα με τον Akyla

Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026.

Η Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision Song Contest 2026, επιστρέφοντας δυναμικά στον διαγωνισμό και αυτή τη φορά στην κορυφή του.

Η Βουλγαρία κατάφερε να επικρατήσει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική βραδιά, συγκεντρώνοντας υψηλές βαθμολογίες τόσο από τις κριτικές επιτροπές όσο και από το televoting, κάτι που έχει να γίνει από το 2017.

Η σκηνική της παρουσία χαρακτηρίστηκε από ένταση, σύγχρονη αισθητική και μια ολοκληρωμένη παραγωγή που την έφερε σταθερά ανάμεσα στα φαβορί μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα είχε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό από το 2022.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού, η βουλγαρική συμμετοχή διατήρησε ισχυρή πορεία στην κατάταξη, καταφέρνοντας τελικά να εξασφαλίσει τη νίκη μέσα σε κλίμα έντονου ανταγωνισμού στην αρένα της Βιέννης.

Τελικός Eurovision 2026: Ο Akylas χάρισε στην Ελλάδα την 10η θέση στον διαγωνισμό

Με μια δυναμική εμφάνιση και το «Ferto» να ξεχωρίζει στον φετινό διαγωνισμό, ο Akylas κατέκτησε την 10η θέση για την Ελλάδα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές της Eurovision 2026, με τον Akyla και το «Ferto» να κερδίζουν το χειροκρότημα του κοινού και υψηλές βαθμολογίες από το televoting.

Η φετινή ελληνική συμμετοχή ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή για τη σκηνική της ταυτότητα, τη δυναμική παρουσία και τη χαρακτηριστική αισθητική της εμφάνισης, παραμένοντας σταθερά ανάμεσα στα φαβορί μέχρι και την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.