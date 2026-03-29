Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Τόλκαν, γνωστός από τα «Back to the Future» και «Top Gun»

Έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος από τον ρόλο του αυστηρού υποδιευθυντή Τζέραλντ Στρίκλαντ στην ταινία «Back to the Future»

Ο Τζέιμς Τόλκαν στην ταινία «Top Gun» / Φωτ.: Getty Images
Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέιμς Τόλκαν, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από τους ρόλους του σε δημοφιλείς κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του 1980.

Ο Τόλκαν άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη στο Λέικ Πλάσιντ της Νέας Υόρκης, όπου διέμενε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του. Σε σύντομη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπο της ταινίας «Back to the Future» αναφέρεται ότι πέθανε «ειρηνικά», χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια.

Έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος από τον ρόλο του αυστηρού υποδιευθυντή Τζέραλντ Στρίκλαντ στην ταινία «Back to the Future» (1985), όπου υποδυόταν τον σχολικό αξιωματούχο που επέπληττε συστηματικά τον πρωταγωνιστή Μάρτι ΜακΦλάι, τον οποίο ενσάρκωνε ο Μάικλ Τζ. Φοξ.

Στην ταινία «Top Gun» εμφανίστηκε ως ο διοικητής Τομ «Στίνγκερ» Τζάρντιαν, σε έναν ακόμη ρόλο αυστηρής στρατιωτικής φιγούρας, απέναντι στον χαρακτήρα του Τομ Κρουζ.

Ο Τόλκαν γεννήθηκε στο Κάλουμετ του Μίσιγκαν και υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ανέπτυξε μακρά πορεία στο θέατρο, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, στο αρχικό καστ του έργου «Glengarry Glen Ross».

Ήταν παντρεμένος επί 54 χρόνια με την Πάρμελι Γουέλς, με την οποία απέκτησε οικογένεια.

Με πληροφορίες από Guardian

