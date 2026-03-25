ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Γιατί ο Κερτ Ράσελ έστειλε επιστολή στον Τομ Κρουζ μετά την επιτυχία του «Top Gun: Maverick»

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο 74χρονος ηθοποιός μίλησε για την κίνησή του

The LiFO team
ΚΕΡΤ ΡΑΣΕΛ ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ ΤΑΙΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου από τον Τομ Κρουζ / EPA
0

Ο Κερτ Ράσελ εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του για το Top Gun: Maverick, αποκαλύπτοντας ότι έστειλε προσωπική επιστολή στον Τομ Κρουζ μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας.

Ο Κερτ Ράσελ, μεταξύ άλλων, είπε πως η ταινία βοήθησε στο να πάρει ξανά μπρος η κινηματογραφική βιομηχανία μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly, ο 74χρονος ηθοποιός μίλησε για την κίνησή του: «Του έστειλα ένα σημείωμα γιατί πίστευα ότι αυτή είναι η ταινία που χρειαζόμασταν για να ξαναμπεί ο κινηματογράφος σε τροχιά».

Κερτ Ράσελ - Τομ Κρουζ: Τι άλλαξε με την πανδημία

Ο Ράσελ στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή των συνηθειών του κοινού μετά την πανδημία: «Ο κόσμος σταμάτησε να πηγαίνει σινεμά και συνήθισε να βλέπει τα πάντα στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Ως προς την πλοκή του νέου Top Gun, η συνέχεια της εμβληματικής ταινίας του 1986 ακολουθεί τον χαρακτήρα του Τομ Κρουζ, τον πιλότο Πιτ «Maverick» Μίτσελ, καθώς εκπαιδεύει μια νέα γενιά πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην ταινία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Γκλεν Πάουελ, Μάιλς Τέλερ και Μόνικα Μπαρμπάρο, με τις παγκόσμιες εισπράξεις της παραγωγής να ξεπερνούν τα 1,48 δισ. δολάρια. Παράλληλα, γνώρισε και μεγάλη αποδοχή από τους κριτικούς κινηματογράφου, συγκεντρώνοντας έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το βραβείο Ήχου το 2023.

Ο Κερτ Ράσελ τόνισε επίσης τη σημασία της εμπειρίας του σινεμά, επισημαίνοντας ότι οι streaming πλατφόρμες γνώρισαν τεράστια άνοδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Πολλοί από τον χώρο μας στράφηκαν προς τα εκεί», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ταινίες όπως το Top Gun: Maverick απέδειξαν πως το κοινό εξακολουθεί να θέλει τη συλλογική εμπειρία της μεγάλης οθόνης.

Με πληροφορίες από OK Magazine

Tags

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 