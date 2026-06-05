Πέθανε η αρχαιολόγος Κατερίνα Ρωμιοπούλου

Πέθανε, σε ηλικία 91 ετών, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου, αρχαιολόγος, επίτιμη διευθύντρια Αρχαιοτήτων, που διετέλεσε σε θέσεις ευθύνες του ΥΠΠΟ, όπως διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και πρόεδρος του τότε Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Η Κατερίνα Ρωμιοπούλου γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε στο ΑΠΘ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελβετία και τη Γερμανία. Από το 1959 υπηρέτησε στο υπουργείο Πολιτισμού. Υπήρξε ισόβιο Μέλος της Αρχαιολογικής Εταιρείας, επίσης πήρε μέρος στις ανασκαφές στην Πέλλα, στη Θάσο, στην Αμφίπολη, στους Φιλίππους και αλλού.

Κατερίνα Ρωμιοπούλου: Συλλυπητήριο μήνυμα από τη Λίνα Μενδώνη

Πληροφορούμενη την απώλεια της Κατερίνας Ρωμιοπούλου, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Κατερίνας Ρωμιοπούλου, η οποία διέγραψε πολύχρονη και γόνιμη θητεία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Με στιβαρές σπουδές στην Ελλάδα, την Ελβετία και τη Γερμανία, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε επί 36 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στο υπουργείο Πολιτισμού, χρηματίζοντας διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, καθώς και πρόεδρος του τότε Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων.

Σε όλες τις θέσεις από τις οποίες διήλθε, η Κατερίνα Ρωμιοπούλου υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια. Τη βαθιά επιστημονική της γνώση, την πιστοποιούν οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις της. Από την πολύχρονη γνωριμία μας κρατώ την ανάμνηση της επιστήμονος, που δεν δίσταζε να διατυπώσει τη γνώμη της. Στους οικείους της, τους συναδέλφους και τους φίλους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια».

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