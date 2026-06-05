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Η Μαντόνα έκανε την Times Square πίστα για το Pride

Σε μια αιφνιδιαστική εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, η Μαντόνα παρουσίασε τραγούδια από το νέο Confessions II, επέστρεψε στο Confessions on a Dance Floor και τίμησε μορφές της ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορίας, από τη Marsha P. Johnson μέχρι τον Keith Haring.

The LiFO team
The LiFO team
Η Μαντόνα έκανε την Times Square πίστα για το Pride Facebook Twitter
φωτογραφία: instagram
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Η Μαντόνα εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην Times Square το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου, μετατρέποντας για λίγα λεπτά ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Νέας Υόρκης σε υπαίθριο Pride κλαμπ.

Η εμφάνιση έγινε σε συνεργασία με το Grindr, με αφορμή την έναρξη του Pride Month, και λειτούργησε ως προαναγγελία του νέου της άλμπουμ Confessions II, που κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου. Το pop-up show κράτησε περίπου 15 λεπτά, με το κοινό να συγκεντρώνεται στην Times Square μετά από αντίστροφη μέτρηση μέσα από την εφαρμογή.

Η 67χρονη σταρ εμφανίστηκε με ροζ κορσέ, ασημένιες μπότες και χορευτές γύρω της, τραγουδώντας παλιά κομμάτια από το Confessions on a Dance Floor και νέα τραγούδια από το Confessions II. Στο set ακούστηκαν τα Hung Up, Get Together και I Love New York, αλλά και τα I Feel So Free, Bring Your Love και Love Sensation από το επερχόμενο άλμπουμ.

«Hi, gays!» είπε απευθυνόμενη στο πλήθος, ενώ κάποια στιγμή ακούστηκε και το «C’mon, gays!», σε μια εμφάνιση που έπαιζε ανοιχτά με τη θέση της Μαντόνα μέσα στην queer pop μυθολογία. Στις οθόνες γύρω από τη σκηνή εμφανίστηκαν εικόνες εμβληματικών μορφών της ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορίας και κουλτούρας, ανάμεσά τους η Marsha P. Johnson, ο Keith Haring και ο Robert Mapplethorpe.


Η στιγμή δεν ήταν απλώς ένα album promo στο κέντρο της Νέας Υόρκης. Η Μαντόνα επέστρεψε στη γλώσσα του dancefloor, σχεδόν 20 χρόνια μετά το Confessions on a Dance Floor, το άλμπουμ του 2005 που της χάρισε Grammy για Best Electronic/Dance Album και περιείχε τα Hung Up και Sorry. Το Confessions II τη βρίσκει ξανά σε συνεργασία με τον παραγωγό Stuart Price, ο οποίος είχε συνδεθεί και με τον αρχικό δίσκο.

Το Pride timing δεν ήταν τυχαίο. Η Μαντόνα έχει χτίσει μεγάλο μέρος της διαδρομής της μέσα από τη σχέση της με την queer κοινότητα, τα clubs, τη χορευτική μουσική και την ιδέα της σκηνής ως χώρου μεταμόρφωσης. Στην Times Square δεν παρουσίασε απλώς νέα τραγούδια· ξαναέστησε, σε μικρή κλίμακα, το σύμπαν που την έκανε «Mother» για διαφορετικές γενιές queer κοινού.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της εμφάνισης, αναδημιούργησε και εικόνα από την καμπάνια του Confessions II, κρατώντας ένα ηχείο ανάμεσα στα πόδια της. Στο κοινό βρίσκονταν, μεταξύ άλλων, η κόρη της Mercy και ο σύντροφός της Akeem Morris.

Πριν αποχωρήσει, η Μαντόνα ευχαρίστησε τη Νέα Υόρκη και ευχήθηκε «Happy Pride». Το επόμενο βήμα του Confessions II rollout είναι στο Tribeca Festival, όπου παρουσιάζει στις 5 Ιουνίου, στο Beacon Theatre, ένα κινηματογραφικό project βασισμένο στα πρώτα τραγούδια του νέου άλμπουμ.

με στοιχεία από το Rolling Stone

Πολιτισμός

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