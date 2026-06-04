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Μία ξεχασμένη περιοχή ενδέχεται να ρίξει φως στο μυστήριο του Στόουνχεντζ

Οι ερευνητές αναζητούν την προέλευση του βωμού

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Το άλυτο μυστήριο του πώς η πέτρα του βωμού του Στόουνχεντζ έφτασε στο Γουίλτσαϊρ ενδέχεται τελικά να εξηγηθεί εν μέρει χάρη σε νέα έρευνα.

Ο μονόλιθος πιστεύεται ότι προέρχεται από τη λεκάνη των Ορκάδων στη βορειοανατολική Σκωτία, αλλά το πώς κατέληξε στο Σάλισμπουρι παρέμενε άγνωστο.

Τώρα οι ερευνητές λένε ότι η πέτρα μπορεί να ταξίδεψε μέσω παγετώνων στο Ντόγκερλαντ, το οποίο κάποτε συνέδεε τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη, πριν η περιοχή εγκαταλειφθεί και βυθιστεί κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα.

Τι αποκαλύφθηκε για τον βωμό του Στόουνχεντζ

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Ρέμι Βένες, είπε ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που προκλήθηκε από το λιώσιμο των πάγων στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων μπορεί να ήταν ο λόγος για την «τολμηρή» απόφαση να μετακινηθεί ο πέτρινος όγκος των έξι τόνων σε αυτό που είναι σήμερα η Βρετανία.

Ο Βένες πρόσθεσε: «Η έρευνά μας δίνει μια νέα εύλογη εξήγηση για μέρος του ταξιδιού προς την πεδιάδα του Σάλισμπουρι. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι η κατασκευή του Στόουνχεντζ μπορεί να ξεκίνησε ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης που προκλήθηκε από το κλίμα».

Ο Βένες, από το Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam, πρόσθεσε ότι η πέτρα του βωμού πρέπει να ήταν «σημαντική» για να δικαιολογηθεί η μεταφορά της στην πεδιάδα του Σάλισμπουρι.

Η μελέτη υποδεικνύει επίσης ότι η πέτρα του βωμού θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί από το Ντόγκερλαντ σε μια περιοχή κοντά στον παλαιότερο δρόμο της Ευρώπης, τον Berkshire Ridgeway.

Ο δρόμος αυτός ήταν σε χρήση την εποχή του Στόουνχεντζ, οπότε η θέση της πέτρας θα μπορούσε να έχει διευκολύνει ή να έχει ενθαρρύνει το ταξίδι προς την πεδιάδα του Σάλισμπουρι.

Πού θα στοχεύει η μελλοντική έρευνα

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Άντονι Κλαρκ, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η μεταφορά του μονόλιθου από το Ντόγκερλαντ προς το Γουίλτσαϊρ ήταν «σκόπιμη» και «προσεκτικά σχεδιασμένη».

«Η μοντελοποίησή μας δείχνει ότι οι παγετώνες ενδέχεται να μετέφεραν βράχους για ένα μέρος της διαδρομής κατά τη διάρκεια της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων – πιθανώς μέχρι το Ντόγκερ Μπανκ στη Βόρεια Θάλασσα – αλλά όχι μέχρι τη νότια Αγγλία, πράγμα που σημαίνει ότι το κομμάτι αυτό θα έπρεπε ούτως ή άλλως να μεταφερθεί εκατοντάδες χιλιόμετρα από ανθρώπους».

«Η έρευνα δείχνει ότι δεν υπήρχαν βιώσιμες παγετώδεις διαδρομές που να συνδέουν την περιοχή προέλευσης απευθείας με το Στόουνχεντζ, ενισχύοντας το συμπέρασμα ότι απαιτήθηκε ανθρώπινη μεταφορά», είπε.

Ο Κλαρκ, από το Πανεπιστήμιο Curtin στην Αυστραλία, δήλωσε ότι η μελέτη συνδύασε γεωλογική ανάλυση με μοντελοποίηση υπολογιστή.

Μελλοντική έρευνα θα στοχεύει στον εντοπισμό της ακριβούς προέλευσης της πέτρας του βωμού στη βορειοανατολική Σκωτία και στην περαιτέρω διερεύνηση πιθανών διαδρομών μεταφοράς που χρησιμοποίησαν οι προϊστορικές κοινότητες.

Η μελέτη με τίτλο «Από τα Highlands στο Henge: Αναλυτική εξέταση της προέλευσης και των διαδρομών μεταφοράς της πέτρας του βωμού του Stonehenge» δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Quaternary Science.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

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