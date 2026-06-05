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Η Εμίλια Κλαρκ έγινε Daenerys ενώ πίστευε ότι ο θάνατος «ερχόταν να την πάρει»

Στο Power of Women του Variety, η Εμίλια Κλαρκ μίλησε για τις δύο εγκεφαλικές αιμορραγίες, την ενοχή του επιζώντα και την ανάρρωση που συνεχίζεται χρόνια αφού όλοι νομίζουν ότι είσαι καλά.

The LiFO team
The LiFO team
Η Εμίλια Κλαρκ έγινε Daenerys ενώ πίστευε ότι ο θάνατος «ερχόταν να την πάρει» Facebook Twitter
Η Εμίλια Κλαρκ στο γκαλά Power of Women του Variety, στο Λονδίνο, στις 3 Ιουνίου 2026. Φωτογραφία: Getty images
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Η Εμίλια Κλαρκ έγινε παγκόσμια γνωστή ως Daenerys Targaryen στο Game of Thrones την ίδια περίοδο που προσπαθούσε να επιβιώσει από δύο εγκεφαλικές αιμορραγίες.

Μιλώντας στο Power of Women του Variety στο Λονδίνο, η 39χρονη ηθοποιός περιέγραψε την αόρατη πλευρά της ανάρρωσης μετά από μια εγκεφαλική βλάβη, λέγοντας ότι για χρόνια ένιωθε πως είχε «εξαπατήσει τον θάνατο» και ότι εκείνος «ερχόταν να την πάρει».

«Πραγματικά ένιωθα ότι είχα κάνει κάτι λάθος και ότι δεν έπρεπε να βρίσκομαι εδώ», είπε η Κλαρκ. Με χιούμορ, πρόσθεσε ότι πίστευε πως οι αιμορραγίες είχαν καταστρέψει και την ικανότητά της να παίζει, «κάτι με το οποίο ίσως κάποιοι συμφωνούν».

Η πρώτη εγκεφαλική αιμορραγία συνέβη μετά την πρώτη σεζόν του Game of Thrones, όταν η σειρά μόλις άρχιζε να την κάνει διάσημη σε όλο τον κόσμο. Η δεύτερη ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, την περίοδο που η ίδια έκανε και το ντεμπούτο της στο Broadway με το Breakfast at Tiffany’s.

Όπως εξήγησε, δεν είχε τότε τον χρόνο ή τον χώρο να καταλάβει τι της είχε συμβεί. Μπορούσε να περπατήσει, να μιλήσει, να θυμάται τα λόγια της και να επιστρέψει μπροστά στην κάμερα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Έτσι, όλοι πίστεψαν ότι ήταν καλά. Το ίδιο προσπάθησε να πιστέψει και εκείνη.

«Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να σκεφτώ τι είχαν κάνει σε μένα τα δύο εγκεφαλικά τραύματα», είπε. Για χρόνια απέδιδε την εξάντληση, το άγχος, τους πόνους και τα σωματικά συμπτώματα στο στρες και στον ασταμάτητο ρυθμό δουλειάς της. Όπως είπε, δεν μπορούσε να δει το μοτίβο και κατέληγε να κατηγορεί τον εαυτό της.

Η Κλαρκ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι εγκεφαλικές βλάβες δεν τελειώνουν τη στιγμή που κάποιος βγαίνει από το νοσοκομείο. Μπορεί να αφήσουν σωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές ή γλωσσικές συνέπειες, αλλά και ένα τραύμα που συχνά μένει αόρατο, ειδικά όταν ο άνθρωπος «φαίνεται καλά».

«Όταν όλοι γύρω σου πιστεύουν ότι δείχνεις καλά, σου φέρονται σαν να είσαι καλά. Και με τον καιρό αρχίζεις κι εσύ να πιστεύεις ότι πρέπει να είσαι», είπε.

Το 2019, η Κλαρκ ίδρυσε μαζί με τη μητέρα της, Τζένι Κλαρκ, τη φιλανθρωπική οργάνωση SameYou, η οποία στηρίζει ανθρώπους που αναρρώνουν από εγκεφαλικές βλάβες. Όπως είπε, όταν μοιράστηκε δημόσια την ιστορία της, πολλοί νέοι άνθρωποι άρχισαν να της γράφουν για τη δική τους εμπειρία, περιγράφοντας την ανάρρωση σαν «πτώση στο κενό χωρίς κανέναν να σε κρατά».

Στην ομιλία της, η ηθοποιός τόνισε ότι η επιβίωση δεν είναι αρκετή αν δεν υπάρχει πραγματική υποστήριξη μετά. «Η ανάρρωση είναι εξίσου σημαντική με την επιβίωση», είπε, επιμένοντας ότι οι άνθρωποι χρειάζονται καθοδήγηση, απαντήσεις, σωματική και ψυχική φροντίδα.

«Όταν σκέφτεσαι ποιος είσαι η προσωπικότητά σου, η ευφυΐα σου, το χιούμορ σου, οι αναμνήσεις σου — πού ζουν όλα αυτά; Στο μυαλό σου. Και όταν αυτό σε προδίδει, μπορεί να χάσεις την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Μπορεί να σε αφήσει φοβισμένο και πεπεισμένο ότι δεν θα γίνεις ποτέ ξανά αυτός που ήσουν», είπε.


Και κατέληξε: «Ξέρουμε όμως ότι είναι δυνατό να επιστρέψεις στον εαυτό σου. Από εκεί βγαίνει και το όνομα: SameYou».

με στοιχεία από Elpais

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