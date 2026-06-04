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Η βασίλισσα, οι λάθος τάφοι και οι 25 σκελετοί ενός μοναστηριού στη Βαρκελώνη

Μια ανασκαφή στο βασιλικό μοναστήρι της Santa Maria de Pedralbes ανέτρεψε όσα πίστευαν οι ειδικοί για τις μεσαιωνικές ταφές του: η βασίλισσα βρέθηκε στη θέση της, αλλά αρκετοί άλλοι νεκροί όχι.

The LiFO team
The LiFO team
Η βασίλισσα, οι λάθος τάφοι και οι 25 σκελετοί ενός μοναστηριού στη Βαρκελώνη Facebook Twitter
Το μαρμάρινο ομοίωμα της Ελισένδα δε Μονκάδα στον διπλό τάφο της, που την παρουσιάζει άλλοτε ως βασίλισσα και άλλοτε ως ταπεινή χήρα κοντά στη μοναστική ζωή. Credit: Monestir de Pedralbes / Culture Institute of Barcelona
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Για αιώνες, οι τάφοι του βασιλικού μοναστηριού της Santa Maria de Pedralbes στη Βαρκελώνη έμοιαζαν να κρατούν μια τακτοποιημένη ιστορία: μια βασίλισσα, ηγουμένες, ευγενείς, πρόσωπα με ονόματα, τίτλους και θέση μέσα στη μνήμη του τόπου. Όταν όμως οι αρχαιολόγοι τους άνοιξαν, η ιστορία έγινε πολύ πιο παράξενη.

Στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για τα 700 χρόνια του μοναστηριού, οι ειδικοί άνοιξαν οκτώ μεσαιωνικούς τάφους και εντόπισαν τα λείψανα 25 ανθρώπων. Ανάμεσά τους ήταν και η Ελισένδα δε Μονκάδα, βασίλισσα της Αραγωνίας και ιδρύτρια της μονής, η οποία πέθανε το 1364 και είχε ταφεί εκεί.

Η βασίλισσα, οι λάθος τάφοι και οι 25 σκελετοί ενός μοναστηριού στη Βαρκελώνη Facebook Twitter
Ο τάφος της Ελισένδα δε Μονκάδα στο μοναστήρι της Santa Maria de Pedralbes, όπου η βασίλισσα της Αραγωνίας είχε ταφεί μετά τον θάνατό της το 1364. Credit: Culture Institute of Barcelona

Η Ελισένδα ίδρυσε το μοναστήρι το 1327 και αποσύρθηκε εκεί μετά τον θάνατο του συζύγου της, Ιακώβου Β΄ της Αραγωνίας. Παρότι δεν έγινε ποτέ επισήμως μοναχή, έζησε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην κοινότητα και διατήρησε επιρροή τόσο στη μονή όσο και στο πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον της εποχής.

Ο τάφος της είχε γοητεύσει από καιρό τους ειδικούς. Από τη μία πλευρά, προς την εκκλησία, την παρουσιάζει ως βασίλισσα με βασιλικά ενδύματα. Από την άλλη, προς τον περίκλειστο χώρο του μοναστηριού, την εμφανίζει ως ταπεινή χήρα, κοντά στη μοναστική ζωή. Η νέα έρευνα έδειξε ότι η ταφή της ήταν πιο σύνθετη απ’ όσο πίστευαν παλαιότερα οι μελετητές.

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι η Ελισένδα είχε τοποθετηθεί σε ξύλινο κιβώτιο και είχε ταφεί με λιτή ενδυμασία, που παρέπεμπε σε μοναχή. Παράλληλα, όμως, βρέθηκαν και θραύσματα από μεταξωτό ύφασμα υφασμένο με χρυσή κλωστή, στοιχείο που θύμιζε την υψηλή κοινωνική της θέση. Η διπλή εικόνα του τάφου της, βασίλισσα από τη μία, μετανοούσα χήρα από την άλλη, μοιάζει έτσι να αποκτά και υλική επιβεβαίωση.

Η ανάλυση των οστών έδειξε ότι η Ελισένδα ήταν σχετικά ψηλή για την εποχή της, περίπου 1,60 μ., και πέθανε γύρω στα 70 της χρόνια. Έπασχε από πολλαπλές παθήσεις των οστών, οι οποίες πιθανότατα της προκαλούσαν πόνους. Οι ερευνητές έχουν πάρει δείγματα DNA, ελπίζοντας να μάθουν περισσότερα για τη ζωή, την καταγωγή και την υγεία της.

Το πιο απρόσμενο κομμάτι της έρευνας, όμως, δεν ήταν μόνο η βασίλισσα. Ήταν οι άλλοι τάφοι.

Η βασίλισσα, οι λάθος τάφοι και οι 25 σκελετοί ενός μοναστηριού στη Βαρκελώνη Facebook Twitter
Κρανίο από τον τάφο που αποδιδόταν στον Αραγωνέζο ιππότη Αρτάου δε Φόθες, όπου οι αρχαιολόγοι βρήκαν λείψανα διαφορετικών ανθρώπων από όσα περίμεναν. Credit: Culture Institute of Barcelona

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τάφοι που θεωρούνταν ότι ανήκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα περιείχαν εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Ο τάφος του Αραγωνέζου ιππότη Αρτάου δε Φόθες, για παράδειγμα, δεν έκρυβε τον ίδιο, αλλά τα λείψανα τριών βρεφών και δύο νεαρών γυναικών.

Δεδομένου ότι και οι δύο σύζυγοί του είχαν πεθάνει σε μεγαλύτερη ηλικία, οι ερευνητές θεωρούν ότι πρόκειται για άλλα πρόσωπα, των οποίων η ταυτότητα παραμένει άγνωστη.

Ακόμη πιο περίπλοκη ήταν η περίπτωση του τάφου της Φραντσέσκα Σαπορτέγια, δεύτερης ηγουμένης του μοναστηριού και ανιψιάς της Ελισένδα. Η ίδια δεν βρέθηκε στον τάφο που της αποδιδόταν. Αντί γι’ αυτήν, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν εννέα σύνολα λειψάνων, τα οποία φαίνεται πως τοποθετήθηκαν εκεί σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας της μονής.

Ανάμεσά τους ήταν τέσσερις άνδρες με τραύματα από αιχμηρά όπλα στο κρανίο, τα οποία οι ειδικοί συνδέουν με όπλα της εποχής του Πολέμου της Ιβηρικής Χερσονήσου, στις αρχές του 19ου αιώνα. Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και μια γυναίκα που είχε πεθάνει περίπου στα μισά της εγκυμοσύνης της.

Η βασίλισσα, οι λάθος τάφοι και οι 25 σκελετοί ενός μοναστηριού στη Βαρκελώνη Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από το ταφικό ομοίωμα της Ελισένδα δε Μονκάδα, η οποία ίδρυσε το μοναστήρι το 1327 και έζησε εκεί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Credit: Monestir de Pedralbes / Culture Institute of Barcelona

Ένα ακόμη εύρημα προκάλεσε ερωτήματα: στον τάφο της Σομπιράνα ντ’ Ολζέτ, πρώτης ηγουμένης του μοναστηριού, τα οστά φαίνεται να ταιριάζουν με όσα είναι γνωστά για τη ζωή της. Οι ερευνητές, όμως, εντόπισαν τραυματισμό στο πρόσωπο που συνέβη λίγο πριν ή γύρω από τον θάνατό της. Η ακριβής φύση και ο χρόνος του τραύματος ερευνώνται ακόμη.

Η ανασκαφή δείχνει ότι οι μεσαιωνικοί τάφοι του Pedralbes δεν λειτουργούσαν πάντα όπως τους φανταζόμαστε σήμερα: ως σταθεροί, ατομικοί χώροι μνήμης. Φαίνεται πως αρκετοί επαναχρησιμοποιήθηκαν, μετακινήθηκαν ή απέκτησαν νέες ταυτότητες μέσα στους αιώνες, αφήνοντας πίσω ένα αρχείο πιο ασταθές, πιο ανθρώπινο και πιο μυστηριώδες.


Οι ερευνητές συνεχίζουν τις αναλύσεις DNA, ταφικών υφασμάτων, οστών και παθογόνων, με στόχο να παρουσιάσουν πλήρη έκθεση το 2027. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ταυτοποιηθούν οι νεκροί, αλλά να κατανοηθεί πώς έζησαν, πώς πέθαναν και πώς τους θυμήθηκε ή τους μπέρδεψε η ιστορία.

με στοιχεία πό το Smithsonian magazine

Πολιτισμός

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