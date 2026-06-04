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Ο Κουέντιν Ταραντίνο τα βάζει με το σημερινό Χόλιγουντ: «Ένα εργοστάσιο άνοστων λουκάνικων»

Ο Κουέντιν Ταραντίνο δήλωσε ότι δυσκολεύεται πια να απολαύσει τις σύγχρονες ταινίες και πως σήμερα θα προτιμούσε «να διαβάσει ένα βιβλίο».

The LiFO team
The LiFO team
Ο Κουέντιν Ταραντίνο τα βάζει με το σημερινό Χόλιγουντ: «Ένα εργοστάσιο άνοστων λουκάνικων» Facebook Twitter
φωτογραφία: Alexi Lubomirski
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Ο Κουέντιν Ταραντίνο δεν έχει και πολλά καλά να πει για το σημερινό Χόλιγουντ.

Σε νέα του τοποθέτηση στο Sight & Sound, ο σκηνοθέτης του «Pulp Fiction» και του «Once Upon a Time in Hollywood» περιέγραψε τις σύγχρονες ταινίες ως προϊόντα ενός «εργοστασίου άνοστων λουκάνικων» και είπε ότι δυσκολεύεται πλέον να δει μια καινούργια ταινία χωρίς να αρχίσει αμέσως να της βρίσκει ελαττώματα.

Ο Ταραντίνο υποστήριξε ότι οι ατέλειες, οι απιθανότητες, τα χαϊδέματα προς το κοινό, το λάθος casting ή απλώς οι «ανόητες» επιλογές καταστρέφουν, κατά τη γνώμη του, τις περισσότερες νέες ταινίες που βγαίνουν σήμερα από το Χόλιγουντ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η ίδια η έννοια της ταινίας σήμερα του προκαλεί περισσότερο περιφρόνηση παρά γενναιοδωρία.

Ο σκηνοθέτης πήγε ακόμη πιο μακριά, λέγοντας ότι οι ταινίες των τελευταίων έξι χρόνων κάνουν τα ’80s, μια δεκαετία που ο ίδιος είχε συχνά επικρίνει, να μοιάζουν με τα ’30s. «Αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να διαβάσω ένα βιβλίο», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τη σκληρή του κριτική, ο Ταραντίνο ανέφερε ορισμένες πρόσφατες ταινίες που του άρεσαν, ανάμεσά τους το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και το «Horizon: An American Saga» του Κέβιν Κόστνερ. Ωστόσο, σημείωσε ότι καμία από αυτές δεν τον παρέσυρε πραγματικά με τον τρόπο που, όπως λέει, τον έκανε κάποτε να αγαπήσει το σινεμά περισσότερο από κάθε άλλη τέχνη.

Η μεγάλη εξαίρεση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το «The Rip», το αστυνομικό θρίλερ του Τζο Καρναχάν για το Netflix, με τον Ματ Ντέιμον και τον Μπεν Άφλεκ. Ο Ταραντίνο είπε ότι η ταινία τον κράτησε από την αρχή μέχρι το τέλος, επαινώντας τη σκηνοθεσία, το καστ, την εικόνα και κυρίως το σενάριο.

Οι νέες δηλώσεις του έρχονται λίγο μετά τη δημόσια συζήτηση που προκάλεσαν σχόλιά του για ηθοποιούς όπως ο Πολ Ντέινο, ο Μάθιου Λίλαρντ και ο Όουεν Γουίλσον. Το επόμενο κινηματογραφικό project στο οποίο εμπλέκεται είναι το «The Adventures of Cliff Booth», συνέχεια του «Once Upon a Time in Hollywood», σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ, με τον Ταραντίνο ως σεναριογράφο και παραγωγό.

με στοιχεία από Hollywood Reporter

Πολιτισμός

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