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Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη ρήξη με τον Τζον Λένον: «Ήταν σαν να μου έμπηγε μικρά μαχαίρια»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε στο NME για την επώδυνη περίοδο της φιλίας του με τον Τζον Λένον, τις επιχειρηματικές διαφωνίες που χώρισαν τους Beatles και τη συμφιλίωση που ήρθε αργότερα.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη ρήξη με τον Τζον Λένον: «Ήταν σαν να μου έμπηγε μικρά μαχαίρια» Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
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Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της σχέσης του με τον Τζον Λένον, περιγράφοντας πόσο τον είχαν πληγώσει οι δημόσιες αιχμές του στα τελευταία χρόνια των Beatles.

Σε νέα συνέντευξή του στο NME, με αφορμή το άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane, ο 83χρονος μουσικός ρωτήθηκε για το πώς μιλά σήμερα για τον Λένον, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1980.

Ο ΜακΚάρτνεϊ είπε ότι δεν σκέφτεται τη σχέση τους με όρους «ευθύνης» απέναντι στη μνήμη του Λένον. Για εκείνον, όπως εξήγησε, ο Λένον ήταν πρώτα απ’ όλα ένας φίλος. «Ήταν απλώς ένας τύπος που γνώρισα και γράψαμε τραγούδια μαζί», είπε.

Η σχέση τους, όμως, πέρασε από μια σκληρή περίοδο στα τελευταία χρόνια των Beatles, όταν οι διαφωνίες γύρω από τη διαχείριση του συγκροτήματος μεγάλωσαν το ρήγμα. Ο ΜακΚάρτνεϊ ήθελε να εμπλακεί ο πεθερός του, ο δικηγόρος Lee Eastman, ενώ οι υπόλοιποι Beatles στήριζαν τον επιχειρηματία Allen Klein. Ο ίδιος αρνήθηκε τελικά να υπογράψει τα συμβόλαια του Klein, θεωρώντας τα άδικα.

Ανατρέχοντας σε εκείνη την περίοδο, ο ΜακΚάρτνεϊ είπε ότι οι επιθέσεις του Λένον ήταν «πολύ επώδυνες». «Ήταν σαν να μου κάρφωνε μικρά μαχαίρια», ανέφερε. Όπως είπε, στην αρχή ένιωθε την ανάγκη να απαντήσει, μέχρι που θυμήθηκε ποιος ήταν ο άνθρωπος απέναντί του.

«Σκέφτηκα: περίμενε, αυτός είναι ο Τζον. Είναι ο άνθρωπος που ξέρω από τα 16 μου. Αυτό κάνει», είπε, εξηγώντας ότι από εκείνη τη στιγμή οι αιχμές άρχισαν να τον πληγώνουν λιγότερο.

Ο ΜακΚάρτνεϊ στάθηκε και στη σημασία που είχε για εκείνον το γεγονός ότι οι δυο τους ξαναβρήκαν επαφή αργότερα, γύρω στο 1975, μετά τη γέννηση του μικρότερου γιου του Λένον, Sean Ono Lennon. Η σχέση τους, όπως είπε, δεν αποκαταστάθηκε μέσα από μεγάλες δηλώσεις, αλλά μέσα από καθημερινές κουβέντες για την οικογένεια, τα παιδιά και ακόμη και το ψήσιμο ψωμιού.

Σημαντικό για τον ΜακΚάρτνεϊ ήταν και το γεγονός ότι ο Λένον αναγνώρισε αργότερα πως ίσως είχε δίκιο για τον Klein. «Ήταν καλό να ακούω τον Τζον να λέει, έστω απρόθυμα, “νομίζω ότι ο Πολ μπορεί να είχε δίκιο”», είπε.

Κοιτάζοντας πίσω, ο ΜακΚάρτνεϊ χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο επώδυνη, αλλά ίσως αναγκαία. «Έπρεπε κάπως να το περάσουμε, αλλιώς κάποιος θα μας είχε ληστέψει», είπε.

Το νέο άλμπουμ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, The Boys of Dungeon Lane, κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου. Στις 10 Ιουνίου, ο μουσικός θα συμμετάσχει σε ειδική live συζήτηση στο Roundhouse του Λονδίνου, όπου θα μιλήσει για τη δημιουργία του δίσκου, τη συνεργασία του με τον παραγωγό Andrew Watt και το ντουέτο του με τον Ρίνγκο Σταρ.

με στοιχεία από NME

Πολιτισμός

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