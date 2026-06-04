Η Σάρον Στόουν για τη μαστεκτομή που δεν έκανε ποτέ: «Εγώ αποφασίζω για το σώμα μου, όχι εσύ»

Η Σάρον Στόουν μίλησε για μια από τις πιο δύσκολες ιατρικές στιγμές της ζωής της, λέγοντας ότι τότε κατάλαβε πως ο γάμος της είχε τελειώσει.

Η ηθοποιός του «Βασικού Ενστίκτου» εμφανίστηκε στο podcast Person Who Believed in Me και θυμήθηκε την περίοδο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι γιατροί εντόπισαν μεγάλους όγκους στο στήθος της. Σύμφωνα με την ίδια, ο ένας από αυτούς ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο τον αριστερό μαστό της.

Όπως είπε, οι γιατροί θεώρησαν αρχικά ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή και της πρότειναν διπλή μαστεκτομή, καθώς φοβούνταν ότι οι όγκοι μπορεί να ήταν κακοήθεις. Η ίδια πίστευε ότι δεν είχε καρκίνο, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει στην επέμβαση για να μη ρισκάρει.

Η απόφασή της, όπως υποστήριξε, δεν βρήκε στήριξη από τον τότε σύζυγό της. «Ο σύζυγός μου είπε “αυτό είναι γελοίο” και σηκώθηκε και έφυγε από το δωμάτιο», ανέφερε. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε ποιο ακριβώς κομμάτι θεωρούσε εκείνος «γελοίο», η Στόουν απάντησε ότι ήταν η απόφασή της να κάνει διπλή μαστεκτομή.

«Ήταν έξαλλος», είπε η ηθοποιός. Σύμφωνα με τη Στόουν, ο γιατρός παρενέβη τότε λέγοντας στον σύζυγό της ότι αν είχε περισσότερες ασθενείς σαν εκείνη, περισσότερες γυναίκες θα ήταν ζωντανές. Η ίδια θυμήθηκε να του λέει: «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις, όχι εσύ».

Η Στόουν είπε ότι εκείνη η στιγμή σήμανε ουσιαστικά το τέλος του γάμου της. «Αυτό ήταν το τέλος του γάμου», ανέφερε. «Ήταν σαν να τελείωσε μέσα στο δωμάτιο. Το καταλάβαινες. Είχε τελειώσει».

Η ηθοποιός δεν υποβλήθηκε τελικά σε διπλή μαστεκτομή, καθώς οι όγκοι αποδείχθηκαν καλοήθεις. Έχει μιλήσει όμως και στο παρελθόν για την επέμβαση αφαίρεσής τους, γράφοντας στα απομνημονεύματά της «The Beauty of Living Twice» ότι ο χειρουργός τής τοποθέτησε μεγαλύτερα εμφυτεύματα στήθους χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Όπως είχε περιγράψει τότε, όταν αφαιρέθηκαν οι επίδεσμοι, ανακάλυψε ότι το σώμα της είχε αλλάξει χωρίς να έχει ενημερωθεί ή συμφωνήσει. Ο γιατρός, σύμφωνα με την ίδια, της είπε ότι το μεγαλύτερο στήθος «ταίριαζε καλύτερα» με τους γοφούς της.

Η νέα εξομολόγηση της Στόουν επαναφέρει ένα θέμα που διατρέχει συχνά τις δημόσιες αφηγήσεις της: το δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της, ακόμη κι όταν οι γύρω της (σύζυγοι, γιατροί ή η ίδια η βιομηχανία του θεάματος) θεωρούν ότι έχουν λόγο πάνω σε αυτό.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly, Person Who Believed in Me,