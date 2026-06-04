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Πέθανε η Μαρζάν Σατραπί, δημιουργός του «Περσέπολις»

Η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνις ήταν 56 ετών

The LiFO team
The LiFO team
ΜΑΡΖΑΝ ΣΑΤΡΑΠΙ ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: EPA
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Η Γαλλοϊρανή καλλιτέχνις, Μαρζάν Σατραπί, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Περσέπολις», πέθανε σε ηλικία 56 ετών.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς της που δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα πέθανε στις 8 Απριλίου 2025.

Μια σειρά πρόσφατων αναρτήσεων στον λογαριασμό της Σατραπί στο Instagram αποκάλυπταν το μήνυμα: «Γιατί έχασα την αγάπη της ζωής μου».

Πέθανε η Μαρζάν Σατραπί, δημιουργός του Περσέπολις Facebook Twitter
Φωτογραφία: Instagram

Η Σατραπί, έντονη επικρίτρια της θεοκρατικής κυβέρνησης του Ιράν, έφτασε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε γαλλική υπηκοότητα το 2006.

Το «Περσέπολις» αφηγείται την ιστορία της πρώιμης ζωής της Σατραπί στην Τεχεράνη, όπου μεγάλωσε υπό τους περιορισμούς που επέβαλε η ισλαμική ηγεσία του Ιράν μετά την επανάσταση του 1979, πριν σταλεί στην Ευρώπη από τους γονείς της και ξεκινήσει μια ζωή στην εξορία.

«Το να γράφεις ένα βιβλίο και μετά να το μεταφέρεις στο σινεμά είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα επώδυνη. Το έκανα δύο φορές, αλλά δεν θα το ξανακάνω», είχε δηλώσει η ίδια, μιλώντας στη LiFO και τον Χρήστο Παρίδη το 2016.

«Δεν θα χαρακτήριζα το "Περσέπολις" αυτοβιογραφία. Αυτοβιογραφία είναι κάτι που γράφεις γιατί έχεις προβλήματα με τους φίλους σου και την οικογένειά σου και δεν ξέρεις πώς να τους το πεις. Γράφεις ένα βιβλίο για να τους πεις πόσο τους μισείς και πόσο πληγώθηκες. Εγώ απλώς χρησιμοποίησα τον εαυτό μου για να δείξω τι υπήρχε γύρω μου. Δεν είμαι ιστορικός ή κοινωνιολόγος ή πολιτικός. Χρειάζονται στοιχεία για να γράψεις σοβαρά για την κοινωνία. Εγώ ξέρω μόνο ότι είμαι κάποια που γεννήθηκε σε έναν συγκεκριμένο τόπο, σε συγκεκριμένο χρόνο που δεν επέλεξε», είχε αναφέρει στην ίδια συνέντευξη.

Πέρυσι, αρνήθηκε το γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής (Légion d’Honneur), επικαλούμενη την «υποκρισία» της Γαλλίας στη διαχείριση των σχέσεών της με το Ιράν, καθώς και τις γαλλικές πολιτικές για τις βίζες που, όπως υποστήριξε, εμποδίζουν αντιφρονούντες να φύγουν από το Ιράν για τη Γαλλία.

Με πληροφορίες από lemonde.fr

Πολιτισμός

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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ

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