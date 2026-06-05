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Ο Πολ Μεσκάλ παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ των τρανς δικαιωμάτων

Ο Ιρλανδός ηθοποιός δήλωσε τη στήριξή του στο London Trans+ Pride, μιλώντας για «σεβασμό, ασφάλεια και αναγνώριση» σε μια περίοδο έντονης πίεσης για την τρανς κοινότητα στη Βρετανία.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Πολ Μεσκάλ παίρνει ανοιχτά θέση υπέρ των τρανς δικαιωμάτων Facebook Twitter
φωτογραφία: Dan Jackson
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Ο Πολ Μεσκάλ έκανε την πρώτη δημόσια δήλωσή του υπέρ των τρανς δικαιωμάτων, ενόψει του London Trans+ Pride που επιστρέφει στο κέντρο του Λονδίνου στις 25 Ιουλίου.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, γνωστός από το Normal People, το Aftersun και το All of Us Strangers, είναι ανάμεσα στα δημόσια πρόσωπα που στηρίζουν τη φετινή διοργάνωση, η οποία έχει θέμα Our Future, Our Fight.

«Είμαι απίστευτα περήφανος που στέκομαι στο πλευρό των τρανς φίλων μου και της ευρύτερης τρανς κοινότητας», δήλωσε ο Μεσκάλ. «Με το σημερινό πολιτικό κλίμα, γίνεται όλο και πιο επείγον να ακουστούν οι φωνές μας. Είναι μια στιγμή για σεβασμό, ασφάλεια και αναγνώριση. Τα τρανς δικαιώματα είναι ανθρώπινα δικαιώματα».

Το London Trans+ Pride θα πραγματοποιηθεί φέτος για όγδοη χρονιά, με αφετηρία το Langham Place. Οι διοργανωτές καλούν φίλους, οικογένειες, συναδέλφους και συμμάχους να συμμετάσχουν στην πορεία, σε μια περίοδο που τα τρανς δικαιώματα στη Βρετανία βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης.

Η φετινή πορεία έρχεται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας για τον νομικό ορισμό του «βιολογικού φύλου», αλλά και μετά τις νέες κατευθύνσεις της Equality and Human Rights Commission, τις οποίες οργανώσεις για τα τρανς δικαιώματα έχουν επικρίνει έντονα, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν τις προστασίες της τρανς κοινότητας.

Στο πλευρό του London Trans+ Pride έχουν ταχθεί επίσης η Μελ Μπι, η Μικαέλα Κόελ, η Τζέσι Γουέρ, η Τζαμίλα Τζαμίλ, η Μουνρό Μπέργκντορφ, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, η Γιασμίν Φίνεϊ, ο Χάρις Ντίκινσον, ο Γουίλ Γιανγκ, η Παλόμα Φέιθ, η Ρίνα Σαγουαγιάμα και η Έντι Ίζαρντ.

Η περσινή διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες πορείες τρανς υπερηφάνειας διεθνώς. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι η φετινή συμμετοχή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

με στοιχεία από Pink News

Πολιτισμός

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