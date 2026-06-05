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Πολιτισμός

Οι Röyksopp στην Αθήνα και άλλα 25 events που αξίζουν

Τι να κάνεις στην πόλη αυτή την εβδομάδα (4/6-10/6)

Μαρία Παππά
Μαρία Παππά
Οι Röyksopp στην Αθήνα και άλλα 25 events που αξίζουν Facebook Twitter
Οι θρυλικοί Νορβηγοί Röyksopp επιστρέφουν για ένα ξεχωριστό DJ set.
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CLUBBING

Röyksopp
Οι θρυλικοί Νορβηγοί Röyksopp επιστρέφουν για ένα ξεχωριστό DJ set γεμάτο κινηματογραφική electronica, ατμοσφαιρικές μελωδίες και διαχρονικά dance anthems που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Μαζί τους οι Maria Papidaki, Evi Sidiropoulou και Steph b2b Rezo.
5/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

SPECTRAL x ASTRON with Vardae
Οι Vardae, Katra και YANNOS ενώνουν δυνάμεις για μια βραδιά ψυχεδελικού τέκνο. Υπνωτιστικοί ρυθμοί, σκοτεινές ατμόσφαιρες και αδιάκοπη ενέργεια συνθέτουν μια εμπειρία φτιαγμένη αποκλειστικά για το dancefloor.
5/6, 23:00, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 15 ευρώ

B E N N, Troy Violens, Clilou, Versajiani

26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Troy Violens

Ο B E N N, παραγωγός, DJ και ιδρυτής του label Over My Body με έδρα την Ταϊπέι, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Το ιδιαίτερο ηχητικό του σύμπαν συνδυάζει αφρικανικά, λατινοαμερικανικά και μεσανατολικά κρουστά με αποδομημένες club φόρμες, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό αλλά ταυτόχρονα υπνωτιστικό αποτέλεσμα. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ρομάντσο μαζί με τους Troy Violens, Clilou, Versajiani.
5/6, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 8 ευρώ

ACN with Anthony Linell [Northern Electronics]

26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Ο Anthony Linell, ηγετική μορφή της σύγχρονης υπόγειας τέκνο και συνιδρυτής του θρυλικού Northern Electronics, έρχεται με ένα σετ βαθιάς, ψυχρής και απόλυτα καθηλωτικής έντασης.

Ο Anthony Linell, ηγετική μορφή της σύγχρονης υπόγειας τέκνο και συνιδρυτής του θρυλικού Northern Electronics, έρχεται με ένα σετ βαθιάς, ψυχρής και απόλυτα καθηλωτικής έντασης. Μεταξύ τέκνο και πειραματικού ηλεκτρονικού ήχου, διαμορφώνει ένα αυστηρά προσωπικό σύμπαν που απογυμνώνει τη μουσική από κάθε περιττό στοιχείο. Μαζί του οι Devika και Fragedis σε μια βραδιά αφιερωμένη στις πιο σκοτεινές και υποβλητικές εκδοχές του club ήχου.
6/6, 23:00, Astron Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 121, είσοδος: 18 ευρώ

Kaizen Kalokairi w/ DJ JM, Madam X, pink.wav, Poor J’Darr

26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Madam X

Το Kaizen ανοίγει τη θερινή σεζόν με ένα εκρηκτικό day-to-night party αφιερωμένο στις πιο μπασο-κίνητες εκδοχές της τέκνo και της σύγχρονης κλαμπ μουσικής. Με τους DJ JM, Madam X, Poor J’Darr, pink.wav και Unstable Projects στα decks, η βραδιά υπόσχεται ασταμάτητη ενέργεια, σπασμένα beats και χορό από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
6/6, 20:00, Plex Athens, Κεραμεικού 28, είσοδος: 10 ευρώ

EDEN LIVE presents Tonic Walter

26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Οι Tonic Walter είναι ένα ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη νότια Γερμανία.

Οι Tonic Walter είναι ένα ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη νότια Γερμανία, αποτελούμενο από τους μακροχρόνιους φίλους και δημιουργικούς συνεργάτες Maximilian Nestmann και Marcel Vckov. Ως Tonic Walter, συνδυάζουν melodic house, deep house και techno, χρησιμοποιώντας αναλογικά συνθεσάιζερ, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντική ενέργεια μιας live μπάντας.
6/6, 20:30, Gazarte, Βουτάδων 34, Γκάζι, είσοδος: 22 ευρώ

Lilly Palmer και Gregor Tresher

26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Lilly Palmer

Η Lilly Palmer επιστρέφει μετά από χρόνια με τον εκρηκτικό peaktime techno ήχο της για μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση, καλεσμένη των Bolivar x Seds. Μαζί της ο Gregor Tresher, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μελωδικής τέκνο. Μια βραδιά γεμάτη ένταση, ατμόσφαιρα και δυναμικά grooves από δύο κορυφαία ονόματα της σκηνής.
6/6, 21:00, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος, είσοδος: από 20 ευρώ

Get Busy - Global Sounds for Pride Week

26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Solange AB

Το Get Busy επιστρέφει και κηρύσσει την έναρξη της Athens Pride Week με μια βραδιά αφιερωμένη στους ήχους της Αφρικής, της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Από afrobeats και amapiano μέχρι dancehall, reggaeton, Brazilian funk και afro-tech, το dancefloor γεμίζει ρυθμό και queer ενέργεια. Στα decks οι Dave in Athens, DJ Kimon B, Bella Mafia, YABA και Solange AB στην πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα.
6/6, 23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 7 ευρώ μετά τις 12

ΠΑΡΤΙ

Street Outdoors at ΚΛΑΚΑΖ

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Kalyjama

Οι Street Outdoors επιστρέφουν στο κέντρο της Αθήνας και καταλαμβάνουν τον ιστορικό χώρο της Αβραμιώτου. Για μία νύχτα, δύο stages και έξι DJ acts δίνουν ζωή σε ένα πάρτι γεμάτο αναμνήσεις, νέες συναντήσεις και χορό. Στα decks οι Street Outdoors Soundsystem, Club Kid, Polatof, Maik Nait, Paradisco και Kalyjama.
7/6, 17:30, Κλακάζ, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι

ΘΕΑΤΡΟ

Carcoma

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Tony Theodorakis

Το «Carcoma» αποτελεί ελεύθερη σκηνική μεταγραφή της νουβέλας «Σαράκι» της Ισπανίδας Λάιλα Μαρτίνεθ σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παραμύθα. Το έργο κυκλοφόρησε το 2021 από τον ανεξάρτητο φεμινιστικό εκδοτικό οίκο Amor de Madre και γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση, ενώ μεταφράστηκε σε περισσότερες από δεκαπέντε γλώσσες.
5/6, 22:00, Χώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Grauts

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Άκης Χρήστου

Μια αληθινή αντιπαράθεση ή μια σκηνοθετημένη πραγματικότητα; Ο χρόνος και ο τόπος του «Grauts» είναι το πλατό μιας τηλεοπτικής συνέντευξης την εποχή της εκτόξευσης των διαπλανητικών Voyager. Στον απόηχο των πειραματισμών με LSD, ένα σκηνοθετημένο talk show ισορροπεί ανάμεσα στο ντοκουμέντο, στην παραίσθηση και στη συναυλία. Στο νέο αυτό έργο το θέμα των «Βακχών» και η διαλεκτική αντιπαράθεση Πενθέα - Διονύσου επανέρχονται με τρόπο λοξό.
6-7/6, 21:00, Χώρος Η, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Όμικρονγιώτα

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Ζωή Πάπαρη

Ο Γιάννης Διδασκάλου στήνει έναν μικρό, τρυφερό ύμνο στο εμείς –και σε όλα τα επίθετά μας με όμικρον γιώτα–, βρίσκοντας στο θέατρο του παραλόγου το κατάλληλο έδαφος για να εκφράσει τη βαθιά ανθρώπινη αμηχανία και αγωνία που γεννά η μοναξιά.
6/6, 22:00, Xώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι  

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Άκης Χρήστου

Στην οριακή στιγμή λίγο πριν από την εκτέλεση του πέναλτι εκτυλίσσεται ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Πέτερ Χάντκε, το οποίο σφράγισε τη μεταπολεμική ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Ο Άρης Κακλέας μεταφέρει το έργο στη σκηνή ως μια εμπειρία αποξένωσης, όπου η πραγματικότητα ραγίζει και το νόημα παραμένει διαρκώς ανοιχτό.
7/6, 22:00, Xώρος Β, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Μια σκηνική μελέτη πάνω στη γλυπτική ως αντίδραση στο χάος.

Μια σκηνική μελέτη πάνω στη γλυπτική ως αντίδραση απέναντι στο χάος, μια εξερεύνηση του ορίου όπου η τέχνη γίνεται ανάγκη υπαρξιακή – και, ενίοτε, επικίνδυνη. Εδώ η γλυπτική δεν αποτελεί απλώς θέμα, αλλά γίνεται η ίδια πρωταγωνίστρια πάνω στη σκηνή. Σε σκηνοθεσία της Στεφανίας Γουλιώτη.
8-11/6, 21:00, Χώρος Ε, Πειραιώς 260, Ταύρος (στάση ΗΣΑΠ Καλλιθέα)

ΧΟΡΟΣ

Hers

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Λήδα Τουλουμάκου

Το «Hers» αντλεί έμπνευση από αφηγήσεις γυναικών διαφορετικών κοινωνικών, ηλικιακών και πολιτισμικών πλαισίων. Οι πραγματικότητές τους διασταυρώνονται, συγκροτώντας ένα πολυφωνικό τοπίο εμπειριών. Αφετηρία αποτελεί η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
4-7/6, 21:00, Bios, Πειραιώς 84, είσοδος: 10-13 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Blade Runner Live

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Η θρυλική μουσική του Vangelis θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble.

Tο εμβληματικό «Blade Runner» του Ρίντλεϊ Σκοτ έρχεται στην Αθήνα για μια νύχτα μόνο. H διαχρονική ταινία θα προβληθεί σε μια μνημειακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Vangelis θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble.
4/6, 21:00, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (στάση μετρό Ακρόπολη)

Armand Hammer

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Tο ντουέτο των Elucid και Billy Woods, δύο από τα πιο λαμπρά μυαλά της underground ραπ σκηνής, έρχεται στην Αθήνα.

Tο ντουέτο των Elucid και Billy Woods, δύο από τα πιο λαμπρά μυαλά της underground ραπ σκηνής, έρχεται στην Αθήνα. Οι καλλιτέχνες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη σύγχρονη ραπ και χιπ-χοπ σκηνή. Οι στίχοι τους συνδυάζουν με δύναμη αιχμηρή κριτική, dark χιούμορ και αφηγηματική ζωντάνια.
6/6, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Emotional Geographies

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Irina & Misha

Η αναδρομική αυτή έκθεση δεν έχει στόχο να λειτουργήσει ως μια γραμμική και οριζόντια καταγραφή της εξέλιξης του Leonid Gervits αλλά ως μια ωδή στην έννοια της μετάβασης από έναν κόσμο σε έναν άλλον και από μια εικαστική παράδοση σε μια νέα πραγματικότητα.
4/6-4/7, Neuron Gallery, Βουλής 46, Αθήνα, Τρ.-Τετ. 11:00-15:00, Πέμ.-Σάβ. 11:00-20:00

Servare Intaminatum

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Ράνια Εμμανουηλίδου, «Lady Oracle», 2026

Η ομαδική εικαστική έκθεση «Servare Intaminatum. Κλιματική Κρίση – Από το αόρατο στο ορατό ή πώς να αναπαραστήσεις το αδιανόητο», σε επιμέλεια του Δημήτρη Τρίκα, παρουσιάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με τη συμμετοχή 22 καλλιτεχνών, 6 σχημάτων περφόρμανς και περισσότερων από 25 ομιλητριών και ομιλητών.
4/6-4/7, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών

Σιωπηλές Χαράξεις

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Νικολέττα Τζάννε, «What we are made of»

Στην ατομική έκθεση της Νικολέττας Τζάννε η ύλη αναπτύσσεται ως αποτύπωμα μιας διαρκούς επεξεργασίας. Τα έργα συνδέονται μέσω μιας εσωτερικής συνέχειας που διαπερνά την κλίμακα και τη χειρονομία, ενώ παράλληλα η πλαστικότητα των όγκων εισάγει μια διαρκή αναφορά στο ανθρώπινο σώμα ως μνήμη αφής και κίνησης.
4-27/6, Gallery Genesis, Ιπποκράτους 121

Αναπλάθοντας την παράδοση

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Ο Πάνος Βαλσαμάκης

Ο Πάνος Βαλσαμάκης (1900-1986) υπήρξε πρωτοπόρος Έλληνας κεραμίστας και κεντρική φιγούρα στη διαμόρφωση της νεότερης κεραμικής τέχνης στην Ελλάδα. Η έκθεσή του σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου κύκλου εκθέσεων αφιερωμένων στον κοσμοπολιτισμό της λεβαντίνικης διασποράς στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο τους Έλληνες μικρασιατικής καταγωγής και την καθοριστική συμβολή τους στην εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.
4/6/267-31/1/27, ΕΜΣΤ, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)

Le Passage

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Έργο της Μαρίνας Καρέλλα. Φωτ.: Studio Vaharidis

Έργα σε καμβά, αλλά και σχέδια, κεραμικά βάζα, πιάτα και ζωγραφισμένα πλακάκια, υπογραμμίζουν τη διάθεση της Μαρίνας Καρέλλα να διασχίσει τα όρια μεταξύ ζωγραφικής και αντικειμένου, καθημερινού και φαντασιακού, υψηλού και οικείου, κάνοντας τη δουλειά της να μοιάζει πιο απελευθερωμένη από ποτέ.
4/6-4/7, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00 Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Μυρτώ Τζίμα

Η Αυστραλία του The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης) δεν είναι χώρα. Είναι μια ρωγμή στην πραγματικότητα και ένα αλλόκοτο takeover της Στέγης: ένα immersive θέαμα που θυμίζει σκηνή καταδίωξης σε αυστραλιανό ozploitation φιλμ της δεκαετίας του ’80. Παίρνει τη μορφή συναυλίας, θεατρικής παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βιντεο-εγκατάστασης, έκθεσης φωτογραφίας, ταξιδιού σε όλες τις σκηνές, τους διαδρόμους και τα φουαγέ της Στέγης.
5-7/6, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107-109

Ενδιάμεσοι χώροι

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Φωτ.: Τατιάννα Μαυρομάτη

Οι φωτογραφικές εκθέσεις της Τατιάνας Μαυρομάτη και της Δήμητρας Κάκκα επιχειρούν τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου χώρου ανάμεσα στο μέσα και στο έξω, στον ιδιωτικό και τον δημόσιο χώρο, όπου γυναίκες και θηλυκότητες κινούνται ή «διασχίζουν» ρόλους, βλέμματα και προσδοκίες.
6-20/6, FokiaΝou Art Space, Ιωάννου Φωκιανού 24, Τετ.-Σάβ. 7:00-21:30

Θέρως

ΕΠΕΞ 26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (4-10/6) Facebook Twitter
Τάνια Δημητρακοπούλου, «Ώχρα»

Tα έργα της Τάνιας Δημητρακοπούλου αντλούν την έμπνευσή τους από την ουσία του ελληνικού καλοκαιριού: τη θάλασσα, τις φωτεινές παραλίες και τις ανέμελες στιγμές. Μέσα από φωτεινές και ατμοσφαιρικές συνθέσεις, η καλλιτέχνιδα αποδίδει τη γαλήνη και την ελευθερία, δημιουργώντας εικόνες που ισορροπούν μεταξύ εμπειρίας και νοσταλγικής ανάμνησης.
9-30/6, Γκαλερί Σκουφά, Σκουφά 4, Κολωνάκι

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

expAИD
Τέσσερις αθηναϊκοί χώροι αφιερωμένοι στην ηλεκτροακουστική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική (Stress.Studio, Underflow, Ov Off Studio και ΚΕΤ) ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα φεστιβάλ που αντανακλά τις αισθητικές και τις ηχητικές αναζητήσεις που υπερασπίζονται.
6-7/6, Stress.Studio / Underflow / Ov Off Studio / ΚΕΤ, είσοδος: 10-25 ευρώ

Πολιτισμός

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