Ολοκληρώνεται η συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Κωνσταντίνο Ρήγο

Ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή (5/6), η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣ, ο Κωνταντίνος Ρήγος ορίστηκε στη θέση αυτή το 2018 και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.
Η ανακοίνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής:
Ανακοινώνεται ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026.
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.
H Εθνική Λυρική Σκηνή τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και την προσφορά του στο Μπαλέτο της ΕΛΣ.