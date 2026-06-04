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Ολοκληρώνεται η συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Κωνσταντίνο Ρήγο

Ο Κωνταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου της ΕΛΣ, το 2018 και έκτοτε υπηρέτησε τη θέση αυτή για τρεις θητείες

The LiFO team
The LiFO team
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ Facebook Twitter
Ο Κωνσταντίνος Ρήγος
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Ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή (5/6), η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣ, ο Κωνταντίνος Ρήγος ορίστηκε στη θέση αυτή το 2018 και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής:

Ανακοινώνεται ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.

H Εθνική Λυρική Σκηνή τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και την προσφορά του στο Μπαλέτο της ΕΛΣ.

Πολιτισμός

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