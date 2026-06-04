Ολοκληρώνεται η συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον Κωνσταντίνο Ρήγο

Ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή (5/6), η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣ, ο Κωνταντίνος Ρήγος ορίστηκε στη θέση αυτή το 2018 και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.

Η ανακοίνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής:

Ανακοινώνεται ότι η θητεία του Κωνσταντίνου Ρήγου στη θέση του Διευθυντή Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος ορίστηκε Διευθυντής Μπαλέτου το 2018 με απόφαση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη και έως σήμερα έχει υπηρετήσει στη θέση αυτή για τρεις θητείες.

H Εθνική Λυρική Σκηνή τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και την προσφορά του στο Μπαλέτο της ΕΛΣ.