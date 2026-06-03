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Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος σε ηλικία 94 ετών

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος διέγραψε μία πορεία που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες στον πολιτισμό

The LiFO team
The LiFO team
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Facebook Twitter
Είναι μεγάλη ικανοποίηση όταν δικαιώνεται η επιλογή σου όσον αφορά την πορεία που έχεις διαγράψει, είχε δηλώσει ο ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή του στη LiFO / Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν / LIFO
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο γνωστός ηθοποιός, Άγγελος Αντωνόπουλος.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος διέγραψε μία πορεία που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση αντίστοιχα.

«Είχα θείους κάπως ευκατάστατους στην Αθήνα, οι οποίοι με περίμεναν να ανέβω να με «δρομολογήσουν». Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος. Έλα όμως που ένα βράδυ πήγα και είδα στο Εθνικό τον Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία Κουν! Βγήκα από το θέατρο και κόντεψαν να με κόψουν τα αυτοκίνητα. Από τη γοητεία που είχε ασκηθεί επάνω μου δεν έβλεπα πού πήγαινα. Ο σπόρος είχε πέσει απ' όταν ήμουν στο χωριό, όπου είχαμε γράψει θέατρο με έναν ξάδερφό μου και το ανεβάσαμε σε μια ταράτσα. Υπήρξε προσέλευση κι εγώ γοητεύτηκα» είχε πει σε συνέντευξή του στον Χρήστο Παρίδη και τη LiFO, τον Φεβρουάριο του 2017.

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η πορεία και το έργο του

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία (κατάγεται από τη Γορτυνία) και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία, και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης υπό την καθοδήγηση του Καρόλου Κουν. Από τα πρώτα του βήματα ξεχώρισε για τη βαθιά φωνή, την αριστοκρατική του παρουσία και την ικανότητά του να ερμηνεύει με την ίδια άνεση τόσο κλασικούς όσο και σύγχρονους ρόλους.

Στο θέατρο συνεργάστηκε με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της ελληνικής σκηνής, ενώ παράλληλα διέγραψε αξιόλογη πορεία στον κινηματογράφο. Για το ευρύ κοινό, ωστόσο, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από την τηλεόραση, με κορυφαίο σταθμό τη συμμετοχή του στον θρυλικό «Άγνωστο Πόλεμο», μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ακολούθησαν επιτυχημένες εμφανίσεις σε σειρές όπως οι «Πανθέοι», «Το Φως του Αυγερινού», «Μαντάμ Σουσού» και «Πρόβα Νυφικού».

Πέρα από την υποκριτική, υπήρξε δάσκαλος δραματικής τέχνης για δεκαετίες, μεταδίδοντας τις γνώσεις και την εμπειρία του σε νεότερες γενιές ηθοποιών. Ασχολήθηκε επίσης με τη συγγραφή, εκδίδοντας μυθιστορήματα και ποιητικές συλλογές.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ανήκε σε μια γενιά καλλιτεχνών που συνέδεσαν το όνομά τους με τη χρυσή εποχή του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Η χαρακτηριστική φυσιογνωμία του, η υποκριτική του δύναμη και η διακριτική του παρουσία τον κατέστησαν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς ηθοποιούς της χώρας.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με τις ταινίες «Η Εκδρομή» και «Παρένθεση» του Τάκη Κανελλόπουλου. Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες, όπως ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο Ντίνος Δημόπουλος, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Ερρίκος Ανδρέου, ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Φιλοποίμην Φίνος, συμμετέχοντας συνολικά σε περισσότερες από 30 ταινίες.

Στην τηλεόραση, οι ρόλοι με τους οποίους ταυτίστηκε περισσότερο ήταν στον «Άγνωστο Πόλεμο», στους «Πανθέους» και στο «Πρόβα Νυφικού», παραγωγές που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές της ελληνικής μικρής οθόνης.

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