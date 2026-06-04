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Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει

Η μνημειακή εγκατάσταση που μετατρέπει την ιστορική γέφυρα του Παρισιού σε τεχνητό βουνό αναβλήθηκε μετά τις ζημιές που υπέστη από δυνατούς ανέμους, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί το κοινό.

Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει — την πρόλαβε η καταιγίδα Facebook Twitter
The LiFO team
The LiFO team
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Για λίγες ημέρες, η Pont Neuf έμοιαζε σαν να είχε πάψει να είναι γέφυρα. Πάνω από τον Σηκουάνα, στο κέντρο του Παρισιού, η ιστορική κατασκευή άρχισε να μεταμορφώνεται σε κάτι απρόσμενο: μια τεχνητή σπηλιά, ένα ορεινό τοπίο από φωτογραφικό καμβά, φουσκωτές αψίδες και αρχιτεκτονική ψευδαίσθηση.

Το έργο είναι η «La Caverne du Pont-Neuf» του JR, μια μνημειακή δημόσια εγκατάσταση που επρόκειτο να ανοίξει στο κοινό στις 6 Ιουνίου. Όμως στις 2 Ιουνίου, λίγο πριν ολοκληρωθεί, ισχυροί άνεμοι και βροχή προκάλεσαν ζημιές στην κατασκευή. Ο καμβάς που κάλυπτε τον φουσκωτό σκελετό σκίστηκε στο επάνω μέρος του έργου και η πρεμιέρα αναβλήθηκε.

Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει — την πρόλαβε η καταιγίδα Facebook Twitter
Η Pont Neuf μετά τη ζημιά που υπέστη η εγκατάσταση «La Caverne du Pont-Neuf» του JR, λίγες ημέρες πριν ανοίξει στο κοινό.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τεχνικοί και μηχανικοί εξετάζουν ακόμη την έκταση της ζημιάς και τα ακριβή αίτια του προβλήματος. Νέα ημερομηνία έναρξης δεν έχει ανακοινωθεί. Το ερώτημα είναι αν η εγκατάσταση μπορεί να επισκευαστεί εγκαίρως και αν μπορούν να παραταθούν οι άδειες για το κλείσιμο της Pont Neuf στην κυκλοφορία.

Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει — την πρόλαβε η καταιγίδα Facebook Twitter
Συνεργεία δουλεύουν νύχτα πάνω στην εγκατάσταση του JR στην Pont Neuf, που μετατρέπει την ιστορική γέφυρα του Παρισιού σε τεχνητή σπηλιά.

Η εγκατάσταση έχει ύψος 18 μέτρα και μήκος 120 μέτρα. Σχεδιάστηκε ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να περπατήσουν μέσα στη γέφυρα σαν να μπαίνουν σε μια τεχνητή σπηλιά. Η εμπειρία δεν θα είναι μόνο οπτική, αλλά και ηχητική, με τη συμμετοχή του Τόμας Μπανγκαλτέρ των Daft Punk, καθώς και οσφρητική, μέσα από συνεργασία με οίκο αρωμάτων.

Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει — την πρόλαβε η καταιγίδα Facebook Twitter
Ο JR κατά τη διάρκεια των επισκεύων για τη «La Caverne du Pont-Neuf», την πρώτη μεγάλης κλίμακας τρισδιάστατη δημόσια εγκατάστασή του.

Το έργο συνομιλεί ευθέως με μία από τις πιο διάσημες δημόσιες παρεμβάσεις του 20ού αιώνα: το «The Pont Neuf Wrapped» των Christo και Jeanne-Claude, οι οποίοι το 1985 τύλιξαν την ίδια γέφυρα με ύφασμα, σχοινιά και ατσάλινα καλώδια. Εκείνη η παρέμβαση είχε παραμείνει εγκατεστημένη για δύο εβδομάδες και είχε προσελκύσει περίπου τρία εκατομμύρια επισκέπτες.

Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει — την πρόλαβε η καταιγίδα Facebook Twitter
Το ιστορικό «The Pont Neuf Wrapped» των Christo και Jeanne-Claude, που τύλιξε την ίδια γέφυρα το 1985 και αποτέλεσε βασική αναφορά για το νέο έργο του JR.

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο JR δεν τυλίγει απλώς την Pont Neuf. Τη μετατρέπει σε trompe-l’oeil τοπίο: μια ψευδαίσθηση βράχου και σπηλιάς πάνω από τον Σηκουάνα, ένα πέρασμα που μοιάζει να βγάζει την πόλη έξω από την καθημερινή της εικόνα.

Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει — την πρόλαβε η καταιγίδα Facebook Twitter
Η Pont Neuf ως μνημειακό trompe-l’oeil: το έργο του JR δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας πέτρινης σπηλιάς στο κέντρο του Παρισιού

Το εγχείρημα είναι τεχνικά δύσκολο. Η Pont Neuf είναι προστατευόμενο ιστορικό μνημείο, επομένως τίποτα δεν μπορεί να τρυπηθεί ή να στερεωθεί απευθείας πάνω στη γέφυρα. Η δομή βασίζεται σε 80 φουσκωτές αψίδες και σε έναν τεράστιο καμβά που καλύπτει χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζεται σε ιδιωτική χρηματοδότηση.

Η «σπηλιά» του JR στην Pont Neuf δεν πρόλαβε να ανοίξει — την πρόλαβε η καταιγίδα Facebook Twitter
Ο JR πάνω στον φωτογραφικό καμβά της «La Caverne du Pont-Neuf», ενός έργου που σχεδιάστηκε ως συμβολική διάβαση μέσα από μια τεχνητή σπηλιά στο Παρίσι.

Η ζημιά συνέβη ακριβώς τη στιγμή που η εγκατάσταση είχε αρχίσει να λειτουργεί ως εικόνα. Οι φωτογραφίες δείχνουν την Pont Neuf άλλοτε σαν χιονισμένη οροσειρά, άλλοτε σαν πληγωμένο σκηνικό, με συνεργεία να προσπαθούν να σώσουν μια ψευδαίσθηση που σχεδιάστηκε για να είναι προσωρινή, αλλά όχι τόσο εύθραυστη.

Η «σπηλιά» του JR δεν άνοιξε ακόμη. Αλλά ακόμη και πριν υποδεχθεί το κοινό, πρόλαβε να κάνει αυτό που συχνά πετυχαίνει η μεγάλη δημόσια τέχνη: να αλλάξει για λίγο τον τρόπο που κοιτάμε ένα γνωστό σημείο της πόλης.

Η Pont Neuf έμοιασε με βουνό, με σπήλαιο, με σκηνικό που πέρασε πάνω από τον Σηκουάνα και σκίστηκε στον άνεμο.

Με στοιχεία από Designboom, Le Monde

Πολιτισμός

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